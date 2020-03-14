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Український дипломат захворів коронавірусом закордоном

Соломія Головіна

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Український дипломат, який працює в одній з країн світу, заразився коронавірусом. Про це повідомив  міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує пресслужба відомства у Facebook.

 

«Україна захищає всіх своїх громадян всередині країни та за її кордонами. Зокрема, і наших колег з дипломатичної служби. На жаль, у нас вже зафіксований перший випадок захворювання дипломата в одній з країн світу. Закордонні дипломатичні представництва тимчасово переходять на дистанційний режим роботи, щоб зберегти спроможну мережу допомоги українцям по всьому світу», – зауважив міністр.

Як повідомляв Львівський портал, офіційно в Україні зафіксували наразі лише три випадки зараження коронавірусом. Один з них став смертельним: у Житомирській області померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині.

Через загрозу поширення коронавірусу в Україні ввели карантин на три тижні до 3 квітня

Як відомо, з 17 березня Україна повністю закриє пасажирське авіасполучення мінімум до 1 квітня, водночас з 16 березня на два тижні закривається кордон для іноземців.

 

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