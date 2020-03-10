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Призначили тимчасового міністра культури

Ольга Денисяка

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Виконувачем обов’язків міністра культури, молоді та спорту стала заступник міністра культури Світлана Фоменко. Про це повідомляє УНН.

 

«В.о. міністра, відповідно до розподілу обов’язків між міністром та заступниками – Світлана Фоменко», – вказано на сайті Міністерства культури, молоді та спорту.

Також вказано, що першим заступником міністра буде Анатолій Максимчук, заступниками міністра буде Ірина Подоляк, Володимир Шумілін та Олексій Сівірін. Державний секретар – Артем Біденко.

Фоменко із 2004 по 2006 рр. обіймала посаду радника генерального директора Генеральної дирекції Київської міської ради з обслуговування іноземних представників.

З березня 2007 року вона працювала головним спеціалістом, з 2008 року – начальником відділу міжнародного співробітництва та європейської інтеграції управління міжнародних зв’язків апарату ВО КМР (КМДА).

З 2013 року – начальником управління міжнародного співробітництва Міністерства культури України. З серпня по грудень 2014 року Фоменко була заступником міністра культури України з питань європейської інтеграції. З 2015 року – помічником-консультантом народного депутата України Єленського.

У квітні 2016 року обійняла посаду першого заступника міністра культури України.

Після формування уряду під керівництвом прем’єр-міністра Олексія Гончарука Міністерство культури та Міністерство молоді та спорту були реорганізовані у Міністерство культури, молоді та спорту. Його очолив Володимир Бородянський, а Світлана Фоменко була призначена заступником голови цього відомства.

Львівський портал повідомляв, що у вівторок, 10 березня, уряд призначив тимчасового міністра освіти. Ним став Юрій Полюхович.  Того ж дня Кабмін призначив тимчасово виконуючого обов’язків міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. Ним став перший заступник ексміністра відомства Павло Кухта.

Нагадаємо, 4 березня Верховна Рада відправила у відставку прем’єр-міністра Олексія Гончарука, а на його місце призначила Дениса Шмигаля. Народні депутати також затвердили новий склад Кабінету міністрів.

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