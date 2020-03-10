Призначили тимчасового міністра культури

Виконувачем обов’язків міністра культури, молоді та спорту стала заступник міністра культури Світлана Фоменко. Про це повідомляє УНН.

«В.о. міністра, відповідно до розподілу обов’язків між міністром та заступниками – Світлана Фоменко», – вказано на сайті Міністерства культури, молоді та спорту.

Також вказано, що першим заступником міністра буде Анатолій Максимчук, заступниками міністра буде Ірина Подоляк, Володимир Шумілін та Олексій Сівірін. Державний секретар – Артем Біденко.

Фоменко із 2004 по 2006 рр. обіймала посаду радника генерального директора Генеральної дирекції Київської міської ради з обслуговування іноземних представників.

З березня 2007 року вона працювала головним спеціалістом, з 2008 року – начальником відділу міжнародного співробітництва та європейської інтеграції управління міжнародних зв’язків апарату ВО КМР (КМДА).

З 2013 року – начальником управління міжнародного співробітництва Міністерства культури України. З серпня по грудень 2014 року Фоменко була заступником міністра культури України з питань європейської інтеграції. З 2015 року – помічником-консультантом народного депутата України Єленського.

У квітні 2016 року обійняла посаду першого заступника міністра культури України.

Після формування уряду під керівництвом прем’єр-міністра Олексія Гончарука Міністерство культури та Міністерство молоді та спорту були реорганізовані у Міністерство культури, молоді та спорту. Його очолив Володимир Бородянський, а Світлана Фоменко була призначена заступником голови цього відомства.

Львівський портал повідомляв, що у вівторок, 10 березня, уряд призначив тимчасового міністра освіти. Ним став Юрій Полюхович. Того ж дня Кабмін призначив тимчасово виконуючого обов’язків міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. Ним став перший заступник ексміністра відомства Павло Кухта.

Нагадаємо, 4 березня Верховна Рада відправила у відставку прем’єр-міністра Олексія Гончарука, а на його місце призначила Дениса Шмигаля. Народні депутати також затвердили новий склад Кабінету міністрів.