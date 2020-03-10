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Кабмін призначив тимчасового міністра економіки

Вероніка Рой

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Кабінет міністрів призначив тимчасово виконуючого обов’язків міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. Ним став перший заступник ексміністра відомства Павло Кухта. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив сам Кухта.

 

За його словами, відповідне рішення уряд прийняв у вівторок, 10 березня.

«Сьогодні за рішенням Уряду на мене було покладено тимчасове виконання обов’язків Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Для нашої команди важливо, щоб зміни та реформи, які нам вдалося запустити за 6 місяців роботи (а це ринок землі, запуск приватизації, реформа держпідприємств, створення інструментів для залучення інвестицій та багато іншого), не пропали безслідно та продовжувалися на благо народу України», – написав Павло Кухта.

Зазначимо, колишній міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов не погодився залишатись у новому уряді.

Додамо, у вівторок, 10 березня, уряд призначив тимчасового міністра освіти. Ним став Юрій Полюхович.

Львівський портал повідомляв, що 4 березня Верховна Рада відправила у відставку прем’єр-міністра Олексія Гончарука, а на його місце призначила Дениса Шмигаля. Народні депутати також затвердили новий склад Кабінету міністрів.

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