Уряд призначив тимчасового міністра освіти

Тимчасово виконувати обов’язки міністра освіти й науки буде перший заступник глави відомства Юрій Полюхович. Таке рішення ухвалили на засіданні Кабінету міністрів 10 березня, передає пресслужба Міносвіти.

«Для мене честь – виконувати обов’язки міністра. Я зроблю все від мене залежне, щоб міністерство працювало злагоджено і належно виконувало свої функції», – запевнив Полюхович.

Юрій Полюхович народився 1 листопада 1980 року в місті Костопіль Рівненської області, отримав ступінь магістра з історії в Національному університеті «Києво-Могилянська академія».

З 2000 року – представник України в Європейській асоціації дослідників культури майя WAYEB. Упродовж 2014-2016 був науковим співробітником Університету штату Каліфорнія (США). Працював також у Національному інституті антропології та історії (Мексика).

З 2014 до 2016 року був радником міністра освіти і науки на громадських засадах. З 2017 року очолює громадську організацію «Українська науково-дослідна фундація». Вільно володіє англійською, іспанською та класичною чольті (мова ієрогліфічної писемності майя).

11 вересня 2019 року був призначений на посаду першого заступника міністра освіти і науки Ганни Новосад. Роботу в Міносвіти поєднує з викладанням у Національному університеті імені Тараса Шевченка.

Львівський портал повідомляв, що 4 березня Верховна Рада, відправила у відставку прем’єр-міністра Олексія Гончарука, а на його місце призначила Дениса Шмигаля. Народні депутати також затвердили новий склад Кабінету міністрів. Зокрема, працювати в новому уряді відмовилася міністерка освіти та науки Ганна Новосад, однак заміну їй тоді так і не знайшли.