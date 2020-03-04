Львів'янин Денис Шмигаль очолив уряд

Верховна Рада під час позачергового пленарного засідання 4 березня призначила на посаду прем’єр-міністра львів’янина Дениса Шмигаля. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

За це проголосував 291 нардеп.

Як повідомляв Львівський портал, 3 березня до Верховної Ради надійшла заява про відставку прем’єр-міністра Олексія Гончарука. Президент Володимир Зеленський запропонував фракції «Слуга народу» призначити прем’єром львів’янина Дениса Шмигаля. Також практично одразу після поширення інформації про відставку Гончарука став відомий можливий склад майбутнього уряду.

4 березня парламент під час позачергової сесії проголосував за відставку Олексія Гончарука.

Як відомо, на початку лютого Дениса Шмигаля було призначено віце-прем’єр-міністром – міністром розвитку громад та територій України.

Фото: Главком