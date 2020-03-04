Верховна Рада погодила новий склад Кабміну

Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу уряду, який очолює Денис Шмигаль. Про це повідомляє УП.

Нардепи 277 голосами підтримали 13 кандидатур, які раніше запропонував Шмигаль.

Після цього нардепи призначили за квотою президента міністра оборони (285 голосів за) і міністра зовнішній справ (288 за).

Таким чином, нинішній уряд нараховує 15 осіб.

1.Віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції: Вадим Пристайко

2.Міністр Кабінету міністрів: Олег Немчінов

3.Віцепрем’єр, міністр реінтеграції тимчасово окупованих територій: Олексій Резніков

4.Міністр цифрової трансформації України: Михайло Федоров

5.Міністр внутрішніх справ: Арсен Аваков

6.Міністр у справах ветеранів: Сергій Бессараб

7.Міністр молоді і спорту: Вадим Гутцайт

8.Міністр охорони здоров’я: Ілля Ємець

9.Міністр інфраструктури: Владислав Криклій

10.Міністр соціальної політики: Марина Лазебна

11.Міністр юстиції: Денис Малюська

12.Міністр фінансів: Ігор Уманський

13.Міністр розвитку громад і територій: Олексій Чернишов

14.Міністр оборони: Андрій Таран

15.Міністр закордонних справ: Дмитро Кулеба

Ще 4 посади міністрів залишаються вакантними.

Як повідомляв Львівський портал, під час позачергового пленарного засідання сесії Верховної Ради 4 березня нардепи проголосували за відставку Олексія Гончарука. На його місце призначили Дениса Шмигаля.

Нагадаємо, 3 березня до Верховної Ради надійшла заява про відставку прем’єр-міністра Олексія Гончарука. Президент Володимир Зеленський запропонував фракції «Слуга народу» призначити прем’єром львів’янина Дениса Шмигаля. Також практично одразу після поширення інформації про відставку Гончарука став відомий можливий склад майбутнього уряду.