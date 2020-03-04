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Рада звільнила Гончарука з посади прем’єр-міністра

Вероніка Рой

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Верховна Рада 4 березня звільнила Олексія Гончарука з посади прем’єр-міністра, передає Львівський портал.

 

За відповідний проєкт постанови проголосували 353 народних депутати.

Олексій Гончарук перебував на посаді прем’єр-міністра України з 29 липня 2019 року. Він був наймолодшим керівником уряду в історії сучасної України.

На місце Олексія Гончарука планують призначити львів’янина Дениса Шмигаля.

Нагадаємо, 3 березня до Верховної Ради надійшла заява про відставку прем’єр-міністра Олексія Гончарука.  Також практично одразу після поширення інформації про відставку Гончарука став відомий можливий склад майбутнього уряду.

 

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