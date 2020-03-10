МАФ на Чорновола демонтували

У вівторок, 10 березня, у Львові на проспекті Чорновола, 57 демонтували МАФ, територію якого підприємець хотів незаконно розширити. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Зазначимо, вранці, 10 березня, виконавчий комітет Львівської міської ради погодив демонтаж МАФу на проспекті Чорновола, 57.

Як повідомила голова Шевченківської РА Надії Банах, основні роботи з демонтажу вже завершились.

«Це дуже складний об’єкт із великою кількістю елементів. Наші працівники вже завершили основні роботи з демонтажу. Працюємо настільки оперативно, наскільки дозволяє техніка безпеки», – зазначила Надія Банах.

Нагадаємо, у грудні 2019 року власник кіоску на проспекті Чорновола, 57 намагався незаконно збільшити площу споруди з 56 кв. м до 122 кв. м. Відтак міська Інспекція ДАБК наклала штраф на підприємця. Незважаючи на це, незаконні роботи на об’єкті не призупинялися. Тоді виконавчий комітет міськради Львова прийняв рішення демонтувати МАФ.

Однак 7 березня власник знову розпочав розширювати територію МАФу. Підприємець не мав на це відповідних дозволів, тому працівники «Муніципальної варти» зупинили роботи.

У мерії Львова повідомили, що самовільні роботи узаконила ДАБІ у Львівській області. Відтак міськрада звернеться до правоохоронних органів щодо дій Державної архітектурної будівельної інспекції та суддів, які приймали рішення щодо цього МАФу.

Фото: ЛМР