ОСТАННІ НОВИНИ

МАФ на Чорновола демонтували

Вероніка Рой

|

У вівторок, 10 березня, у Львові на проспекті Чорновола, 57 демонтували МАФ, територію якого підприємець хотів незаконно розширити. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Зазначимо, вранці, 10 березня, виконавчий комітет Львівської міської ради погодив демонтаж МАФу на проспекті Чорновола, 57.

Як повідомила голова Шевченківської РА Надії Банах, основні роботи з демонтажу вже завершились.

«Це дуже складний об’єкт із великою кількістю елементів. Наші працівники вже завершили основні роботи з демонтажу. Працюємо настільки оперативно, наскільки дозволяє техніка безпеки», – зазначила Надія Банах.

Нагадаємо, у грудні 2019 року власник кіоску на проспекті Чорновола, 57 намагався незаконно збільшити площу споруди з 56 кв. м до 122 кв. м. Відтак міська Інспекція ДАБК наклала штраф на підприємця. Незважаючи на це, незаконні роботи на об’єкті не призупинялися. Тоді виконавчий комітет міськради Львова прийняв рішення демонтувати МАФ.

Однак 7 березня власник знову розпочав розширювати територію МАФу. Підприємець не мав на це відповідних дозволів, тому працівники «Муніципальної варти» зупинили роботи.

У мерії Львова повідомили, що самовільні роботи узаконила ДАБІ у Львівській області. Відтак міськрада звернеться до правоохоронних органів щодо дій Державної архітектурної будівельної інспекції та суддів, які приймали рішення щодо цього МАФу.

Фото: ЛМР

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Ігор Васюник: «Львів'яни утримують бездарних менеджерів. Тому добираються до роботи аварійними маршрутками»
Михайло КОСТЮК
Ігор Васюник: «Львів'яни утримують бездарних менеджерів. Тому добираються до роботи аварійними маршрутками»

Кампанію «Безкоштовний транспорт – це реально!» обговорюють усі. Навіть поза межами Львова. Але в людей виникло багато з...

Зручно, вигідно, екологічно. Як «АТБ», змінюючи свій формат, впливає на розвиток вітчизняної торгівлі
Анастасія ПИЖ
Зручно, вигідно, екологічно. Як «АТБ», змінюючи свій формат, впливає на розвиток вітчизняної торгівлі

Новий формат улюбленого магазину. Як лідер українського ритейлу компанія «АТБ» тестує, та впроваджує багато інно...

Шанс на життя. Як у Львові розпочинають пересадку органів
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Шанс на життя. Як у Львові розпочинають пересадку органів

Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги Львова розпочинає трансплантацію органів. Вже цього тижня у стінах клініки за...

Все про коронавірус: симптоми, хто у зоні ризику і де лікуватися у Львові
Вероніка РОЙ
Все про коронавірус: симптоми, хто у зоні ризику і де лікуватися у Львові

Кількість жертв від китайського коронавірусу COVID-19 у світі продовжує зростати. Станом на сьогодні на новий вірус захв...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...