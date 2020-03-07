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На місці незаконного МАФу на Чорновола знову почали будівництво

Ольга Денисяка

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У Львові на проспекті Чорновола, 57, почали зводити МАФ. Зазначимо, що раніше тут вже демонтувували незаконно розширений кіоск. Про це на сторінку у Facebook «Гарячої лінії міста Львова» повідомили користувачі соцмережі.

 

У повідомленні йдеться, що зводити кіоск розпочали у суботу, 7 березня.

Своєю чергою Інспекція ДАБК пообіцяла провести перевірку – результат повідомлять 12 березня.

«Припис про звільнення земельної ділянки чинний. Даний припис замовнику необхідно виконати до першого квітня. У зв’язку з теперішньою інформацією, Інспекцією ДАБК буде проведено повторно перевірку», – йдеться в повідомленні.

Львівський портал повідомляв, що раніше за цією адресою знаходився МАФ, однак власник вирішив незаконно розширити кіоск. Відтак у грудні  минулого року виконавчий комітет міськради Львова прийняв рішення демонтувати МАФ.

Зазначимо, що за самовільні роботи міська Інспекція ДАБК вже тричі накладала штраф на власника МАФу. Незважаючи на це незаконні роботи на об’єкті не призупинялися.

Фото: соцмережі

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