На Чорновола припинили розбудову МАФу

У суботу, 7 березня, на проспекті Чорновола, 57, розпочали розширювати територію МАФу. Оскільки підприємець не мав на це відповідних дозволів, працівники «Муніципальної варти» зупинили роботи. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

На пр. Чорновола, 57, розпочали роботи зі збільшення площі МАФу та встигли встановити одну стіну. Цей МАФ виключений з перспективної схеми. Відтак «Муніципальна варта» зупинила роботи. Також на місце викликали поліцію.

Львівський портал повідомяв, що за самовільні роботи міська Інспекція ДАБК вже тричі накладала штраф на власника МАФу. Незважаючи на це незаконні роботи на об’єкті не призупинялися.

Також у грудні минулого року виконавчий комітет міськради Львова прийняв рішення демонтувати МАФ.

Фото: ЛМР