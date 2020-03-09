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Мерія звернеться до правоохоронців через узаконення МАФу на Чорновола

Ольга Денисяка

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Львівська міськрада готує матеріали у правоохоронні органи щодо притягнення до відповідальності працівників ДАБІ та суддів, які приймали рішення щодо незаконного МАФу на пр. Чорновола, 57. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

7 березня на проспекті Чорновола, 57, розпочали розширювати територію МАФу. Оскільки підприємець не мав на це відповідних дозволів, працівники «Муніципальної варти» зупинили роботи.

Згодом у мерії повідомили, що самовільні роботи узаконила ДАБІ у Львівській області. Відтак міськрада звернеться до правоохоронних органів щодо дій Державної архітектурної будівельної інспекції та суддів, які приймали рішення щодо цього МАФу.

«Такі дії обласної ДАБІ є безпідставними і незаконними. Оскільки міська рада рішень про надання земельної ділянки в користування не приймала і дозволів на реконструкцію не видавала», –  повідомили в юридичному департаменті ЛМР.

Нагадаємо, що за самовільні роботи міська Інспекція ДАБК вже тричі накладала штраф на власника МАФу. Незважаючи на це незаконні роботи на об’єкті не призупинялися.

Також у грудні минулого року виконавчий комітет міськради Львова прийняв рішення демонтувати МАФ. Однак, це рішення зупинено Львівським окружним адміністративним судом.

«Будемо вимагати притягнення до відповідальності осіб, які приймали незаконні рішення. Міська Інспекція ДАБК також винесла припис про припинення незаконних робіт та про знесення об’єкта», – повідомили в юридичному департаменті ЛМР.

Фото: ЛМР

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