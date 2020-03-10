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На Чорновола демонтують скандальний МАФ

Ольга Денисяка

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У вівторок, 10 березня, виконавчий комітет Львівської міської ради прийняв рішення демонтувати незаконний МАФ на проспекті Чорновола, 57. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

 

У грудні минулого року власник кіску намагався незаконно збільшити площу споруди з 56 кв. м до 122 кв. м. Відтак міська Інспекція ДАБК наклала штраф на підприємця. Незважаючи на це незаконні роботи на об’єкті не призупинялися. Тоді виконавчий комітет міськради Львова прийняв рішення демонтувати МАФ.

Однак, 7 березня власник знову розпочав розширювати територію МАФу. Підприємець не мав на це відповідних дозволів, тому працівники «Муніципальної варти» зупинили роботи.

10 березня виконавчий комітет знову прийняв рішення демонтувати  МАФ. Виконати роботи повинна Шевченківська районна адміністрація.

«Договір оренди закінчився наприкінці 2019 року. Жодного чинного документу, виданого міською радою, немає. Фактично, там міг би бути встановлений МАФ, але з’явилось рішення суду, яким оформлено право власності на неіснуючий об`єкт. Наша Інспекція склала постанову про адміністративне правопорушення в сфері містобудівного законодавства», –  зазначила директорка юридичного департаменту Гелена Пайонкевич.

Раніше у мерії повідомляли, що самовільні роботи узаконила ДАБІ у Львівській області. Відтак міськрада звернеться до правоохоронних органів щодо дій Державної архітектурної будівельної інспекції та суддів, які приймали рішення щодо цього МАФу.

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