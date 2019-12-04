Інспекції ДАБК оштрафує власника, який незаконно розширив територію МАФу на проспекті Чорновола

Міська інспекція ДАБК оштрафує власника, незаконно розширив територію МАФу на проспекті Чорновола, 57. Про це повідомляє пресслужба мерії Львова з посиланням на заступника міського голови з питань розвитку Андрія Москаленка.

За його словами, участь у робочому виїзді взяли представники районної адміністрації, Інспекції ДАБК у м. Львів та управління архітектури ЛМР.

«Міська Інспекція ДАБК двічі наклала штраф на підприємця: перший — за відсутність дозволів на роботи, другий — за відсутність проєкту, за яким ведуться роботи (оскільки роботи веде фізична особа — то розмір штрафу був 850 грн і 8 тис грн відповідно)», – зазначив Андрій Москаленко.

Він пояснив, що порушення полягає ще у й тому, що згідно з документами з перспективної схеми розміщення МАФів, його розмір має бути 56 м. Натомість встановлена конструкція вже має розмір понад 120 м. Відтак управління архітектури розпочало процедуру виключення цього об’єкту з схеми МАФів.

Також Андрій Москаленко повідомив, що власник МАФу (Західуніверсал плюс) на виїзну нараду не прийшов.

«Роботи на об’єкті теж не проводились. Проте якщо працівники продовжать роботи завтра – ДАБІ згідно з законом знову буде накладати штраф (відсутність будь-яких документів на роботи)», – додав Андрій Москаленко.

Дану особу попереджено про вимогу демонтажу незаконної конструкції та огорожі.

Фото: Facebook-сторінка Андрія Москаленка