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Інспекції ДАБК оштрафує власника, який незаконно розширив територію МАФу на проспекті Чорновола

Вероніка Рой

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Міська інспекція ДАБК оштрафує власника, незаконно розширив територію МАФу на проспекті Чорновола, 57. Про це повідомляє пресслужба мерії Львова з посиланням на заступника міського голови з питань розвитку Андрія Москаленка.

 

За його словами, участь у робочому виїзді взяли представники районної адміністрації, Інспекції ДАБК у м. Львів та управління архітектури ЛМР.

«Міська Інспекція ДАБК двічі наклала штраф на підприємця: перший — за відсутність дозволів на роботи, другий — за відсутність проєкту, за яким ведуться роботи (оскільки роботи веде фізична особа — то розмір штрафу був 850 грн і 8 тис грн відповідно)», – зазначив Андрій Москаленко.

Він пояснив, що порушення полягає ще у й тому, що згідно з документами з перспективної схеми розміщення МАФів, його розмір має бути 56 м. Натомість встановлена конструкція вже має розмір понад 120 м. Відтак управління архітектури розпочало процедуру виключення цього об’єкту з схеми МАФів.

Також Андрій Москаленко повідомив, що власник МАФу (Західуніверсал плюс) на виїзну нараду не прийшов.

«Роботи на об’єкті теж не проводились. Проте якщо працівники продовжать роботи завтра – ДАБІ згідно з законом знову буде накладати штраф (відсутність будь-яких документів на роботи)», – додав Андрій Москаленко.

Дану особу попереджено про вимогу демонтажу незаконної конструкції та огорожі.

Фото: Facebook-сторінка Андрія Москаленка

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