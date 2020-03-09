Дорожники розпочали ремонт дороги Львів-Краковець

На автомобільній дорозі М-10 Львів-Краковець стартували ремонтні роботи. Про це Львівському порталу повідомили у Службі автомобільних доріг Львівщини.

Як повідомляється, наразі підрядник проводить роботи з фрезерування старого дорожнього покриття для подальшого влаштування шару асфальтобетону.

Дорожники працюють на найбільш зруйнованій ділянці дороги від Львова у сторону населеного пункту Підрясне. Там на час проведення ремонтних робіт організовано реверсний рух транспорту.

Як повідомляв Львівський портал, влітку 2018 тодішній міністр інфраструктури України Володимир Омелян запевняв, що тендер на визначення компанії, яка зводитиме першу платну дорогу Львів – Краковець, оголосять ще до кінця 2018 року. А розпочати будівництво попередньо планували у 2019-2020 роках. Однак згодом стало відомо, що будівництво цієї дороги розпочнеться у 2020 році.

Зазначимо, нова дорога Львів – Краковець є пілотним концесійним проєктом в Україні, вона матиме протяжність 84,4 км. Орієнтовний термін будівництва цієї дороги становитиме чотири-п’ять років. Фінансування на 100% залучатиме приватний інвестор. Термін концесії – до 49 років. Термін експлуатації – 45 років. Концесіонер відповідатиме за будівництво, утримання, ремонт дороги. Категорія планованої дороги в чотири смуги- 1-А. Орієнтовна швидкість руху – 120 км/год.

Вартість проїзду першою в Україні платною дорогою зі Львова до Краковця (Польща) становитиме не більше, ніж 7-10 євроцентів за кілометр.

Додамо, що підрядні організації також вже розпочали ремонтні роботи на п’яти автошляхах Львівщини.

Нагадаємо, цьогоріч на Львівщині на ремонт доріг державного значення передбачили більше 442 млн грн. Які саме дороги будуть відновлювати, читайте за цим посиланням.

Зазначимо, уряд анонсував безпрецедентне дорожнє будівництво на 2020 рік. В держбюджеті на цей рік заклали найбільшу за всі роки суму витрат на будівництво доріг – 85 мільярдів гривень. Крім цього у Кабіміні пообіцяли за п’ять років відремонтувати в Україні 24 тисячі кілометрів доріг.

До слова, які дороги у 2020-му ремонтуватимуть у Львові, детальніше читайте у матеріалі Львівського порталу «Великі ремонти: як зміниться інфраструктура у 2020 році».

Фото: Служба автомобільних доріг Львівщини