Які дороги ремонтуватимуть на Львівщині цього року?

Служба автомобільних доріг області опублікувала перелік доріг державного значення, які ремонтуватимуть на Львівщині.

Як відомо, уряд затвердив перелік об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення у 2020 році та обсяги бюджетних коштів для їх фінансування за рахунок спеціального фонду державного бюджету. Відтак за бюджетною програмою «Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення» для доріг Львівської області передбачено 442,6 млн грн.

У рамках цієї бюджетної програми кошти будуть спрямовані на:

поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення:

– М-06 Київ – Чоп (км 650+800 – км 665+400);

– Н-13 Львів – Самбір – Ужгород (км 10+200 – км 72+757);

– Р-15 Ковель – Володимир-Волинський – Червоноград – Жовква (км 137+000 – км 160+363);

– Н-09 Мукачево – Рахів – Богородчани – Івано-Франківськ – Рогатин – Бібрка – Львів (км 398+000 – км 400+600; км 432+563 – км 435+064).

– М-06 (км 650+800 – км 665+400); – Н-13 (км 10+200 – км 72+757); – Р-15 (км 137+000 – км 160+363); – Н-09 (км 398+000 – км 400+600; км 432+563 – км 435+064). продовжаться роботи із розширення кільцевої автомобільної дороги міста Львова, а саме влаштування додаткової смуги руху на автомобільній дорозі М-06 Київ – Чоп (км 548+140 – км 550+280).

Загальний обсяг фінансування робіт з поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення Львівщини становить 377,8 млн грн.

Крім цього, уряд виділив кошти для початку реалізації проєкту «Транспортний зв’язок в Україні – Фаза І», в рамках якого передбачено будівництво транспортної розв’язки в різних рівнях на пересіченні автомобільних доріг державного значення М-06 Київ – Чоп (км 610+500) та М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка (через м. Вінницю) та будівництво шляхопроводу через залізницю з підходами на автомобільній дорозі державного значення М-06 Київ – Чоп, км 546+437.

Зазначимо, що на замовлення Служби автомобільних доріг у Львівській області ремонтні роботи автомобільних доріг загального користування державного значення можуть виконуватись, окрім держбюджету, також за рахунок фінансування з обласного та місцевих бюджетів. На сьогоднішній день із зазначених бюджетів фінансування на відновлення дорожньої інфраструктури Львівської області не доведено.

Як повідомляв Львівський портал, у Кабміні пообіцяли за п’ять років відремонтувати 24 тисячі кілометрів доріг.

Раніше прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявляв, що за 3-5 років в Україні мають з’явитися «якісні дороги» між усіма великими містами та обласними центрами.

Також ми писали про те, які дороги ремонтуватимуть у Львові, детальніше про це читайте у матеріалі Львівського порталу «Великі ремонти: як зміниться інфраструктура у 2020 році».