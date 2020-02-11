Україна починає безпрецедентне дорожнє будівництво. Виділили 85 млрд грн

Уряд анонсував безпрецедентне дорожнє будівництво на 2020 рік. В держбюджеті на 2020 рік заклали найбільшу за всі роки суму витрат на будівництво доріг – 85 мільярдів гривень. Про це йшлося на сьогоднішній стратегічній зустрічі щодо будівництва доріг «Зшити Україну: фінансування, будівництво, безпека», передає кореспондент Львівського порталу.

«Ми зробили генплан країни. 111 000 різних об’єктів нанесли на карту. В держбюджеті заклали безпрецедентну суму коштів, побудувати дороги в 2020 році. За п’ять років всі основні дороги в Україні мають бути приведені до хорошого стану», – сказав під час зустрічі прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

Керівник Укравтодору повідомив, що запланований об’єм робіт по дорогах – 4000 кілометрів.

«85 мільярдів гривень підуть цього року на будівництво доріг. Плануємо зробити 4000 кілометрів доріг. Роботи почнуться з 1 березня», – заявив керівник Укравтодору.

Нагадаємо, цьогоріч на Львівщині на ремонт доріг державного значення передбачили більше 442 млн грн. Які саме дороги будуть відновлювати, читайте за цим посиланням.

Про те, які дороги у 2020-му ремонтуватимуть у Львові, детальніше читайте у матеріалі Львівського порталу «Великі ремонти: як зміниться інфраструктура у 2020 році».

Додамо, що раніше у Кабіміні пообіцяли за п’ять років відремонтувати в Україні 24 тисячі кілометрів доріг.