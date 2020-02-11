ОСТАННІ НОВИНИ

Україна починає безпрецедентне дорожнє будівництво. Виділили 85 млрд грн

Омелян Шевчук

|

Уряд анонсував безпрецедентне дорожнє будівництво на 2020 рік. В держбюджеті на 2020 рік заклали найбільшу за всі роки суму витрат на будівництво доріг – 85 мільярдів гривень. Про це йшлося на сьогоднішній стратегічній зустрічі щодо будівництва доріг «Зшити Україну: фінансування, будівництво, безпека», передає кореспондент Львівського порталу.

 

«Ми зробили генплан країни. 111 000 різних об’єктів нанесли на карту. В держбюджеті заклали безпрецедентну суму коштів, побудувати дороги в 2020 році. За п’ять років всі основні дороги в Україні мають бути приведені до хорошого стану», – сказав під час зустрічі прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

Керівник Укравтодору повідомив, що запланований об’єм робіт по дорогах – 4000 кілометрів.

«85 мільярдів гривень підуть цього року на будівництво доріг. Плануємо зробити 4000 кілометрів доріг. Роботи почнуться з 1 березня», – заявив керівник Укравтодору.

Нагадаємо, цьогоріч на Львівщині на ремонт доріг державного значення передбачили більше 442 млн грн. Які саме дороги будуть відновлювати, читайте за цим посиланням.

Про те, які дороги у 2020-му ремонтуватимуть у Львові, детальніше читайте у матеріалі Львівського порталу «Великі ремонти: як зміниться інфраструктура у 2020 році».

Додамо, що раніше у Кабіміні пообіцяли за п’ять років відремонтувати в Україні 24 тисячі кілометрів доріг.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«АТБ» відкрила перший інноваційний дискаунтер біля кордону з Польщею
Анастасія ПИЖ
«АТБ» відкрила перший інноваційний дискаунтер біля кордону з Польщею

З початку цього року «АТБ-Маркет», що є найбільшою торговельною компанією України, продовжує розширювати мапу присутност...

«Держава в смартфоні». Які держпослуги українцям надаватимуть онлайн
Соломія ГОЛОВІНА
«Держава в смартфоні». Які держпослуги українцям надаватимуть онлайн

У межах урядової ініціативи «Держава в смартфоні» 6 лютого в Україні офіційно запустили мобільний додаток «Дія». Це – он...

«Ми – нормальна влада»: як пройшла зустріч Зеленського із шахтарями у Червонограді
Наталя ДУЛЯБА
«Ми – нормальна влада»: як пройшла зустріч Зеленського із шахтарями у Червонограді

У четвер, 6 лютого, у Червоноград приїхав президент України Володимир Зеленський. Він прибув на шахту «Межирічанську», д...

Львівська опера готує прем’єру осучасненого «Лиса Микити»: бестселер для сімейного перегляду
Львівський портал
Львівська опера готує прем’єру осучасненого «Лиса Микити»: бестселер для сімейного перегляду

Сучасна опера для сімейного перегляду «Лис Микита» написана українським композитором Іваном Небесним на замовлення Львів...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...