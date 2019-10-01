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Кабмін планує за п’ять років відремонтувати 24 тисячі кілометрів доріг

Вероніка Рой

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Кабінет міністрів України має намір за п’ять років відремонтувати 24 тисячі кілометрів доріг загального користування державного значення. Про це йдеться у програмі діяльності уряду, текст якої опублікований на сайті Верховної Ради, передає Економічна правда.

 

«За наступні 5 років ми забезпечимо приведення у прийнятний експлуатаційний стан 24 000 км доріг загального користування державного значення», йдеться в документі.

В уряді також планують розпочати будівництво перших платних та концесійних доріг в Україні.

Для забезпечення комфортних, безпечних та швидких подорожей українськими дорогами Кабмін має намір ввести систему контролю якості будівництва автомобільних доріг та їх безпеки.

Захист автодоріг від руйнування буде забезпечуватися в тому числі автоматичними засобами габаритно-вагового контролю WIM (Weigh-in-Motion), яких планується встановити не менше 150.

Зараз в Україні налічується 46,6 тис км доріг державного значення, які перебувають у підпорядкуванні «Укравтодору».

Ще 123,1 тис км автодоріг місцевого значення перейшли в сферу відповідальності місцевої влади в рамках децентралізації з початку 2018 року.

Нагадаємо, раніше Львівський портал повідомляв, що у проєкті Держбюджету на 2020 рік передбачили рекордне фінансування дорожньої галузі України – 74,4 млрд грн.  Додамо, що Верховна Рада планує 18 жовтня розглянути у першому читанні проєкт закону про державний бюджет на 2020 рік.

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