На Львівщині священники «проповідуватимуть» антикоронавірусні заходи безпеки

Священники Львівської Архиєпархії УГКЦ ознайомлюватимуть вірян з основними правилами безпеки для захисту від коронавірусу. Про це сьогодні, 5 березня, під час сесійного засідання Львівської міської ради повідомив о. Павло Дроздяк, передає кореспондент Львівського порталу.

«Коронавірус наближається нестримним кроком, долає кордони, йому не стають на перешкоді ні літаки, ні кораблі. Але це не має бути трагедією людства. Завжди, коли виникали якісь інфекції, люди гуртувалися разом, щоб їх подолати, тоді була солідарність, відповідальність, служіння… А що зараз? Погляньмо тільки, як ставляться співгромадяни до інформації про тих, хто захворів?! Ми самі себе можемо знищити, перетворити на тих, хто є інфіковані злобою та ненавистю», – зазначив він.

При цьому о. Павло Дроздяк наголосив, що ми маємо викорінити вірус ненависті з нашого життя.

Для цього, за його словами, було ініційовано позачергову раду церков Львова для обговорення того, як священникам інформувати вірян про дотримання правил гігієни для захисту від вірусів.

«Сьогодні відбулася ця позачергова нарада, де були присутні представники всіх християнських конфесій. Ми домовилися про різні заходи щодо інформування вірян. Адже в європейських країнах, де надзвичайно поширена вірусна інфекція, була заборона здійснювати меси. І за невиконання цього накладається великий штраф. Без сумніву, коли говоримо про Львів і Львівщину, які є релігійними, то для нас це є надзвичайно велика проблема. Щоб наші вірні справді могли безпечно відвідувати храми, ми пропонуємо цілу низку різного роду засобів безпеки, щоб всі почувалися комфортно і не боялися», – сказав о. Павло Дроздяк.

Тому вже у вівторок, 10 березня, начальник управління охорони здоров’я Львівської міськради Володимир Зуб зустрінеться з священниками Львівської Архиєпархії УГКЦ.

«Знаємо, що сьогодні найкращим рупором є церква. Ми хочемо, щоб під час цієї зустрічі священники отримали вичерпну інформацію про те, як вони мають себе поводити та інформувати вірян», – наголосив о. Павло Дроздяк.

Як повідомляв Львівський портал, в умовах загрози коронавірусної епідемії у мерії 4 березня рекомендували перенести проведення масових заходів та обмежити відрядження за кордон на невизначений термін.

Раніше в рамках комплексного плану протиепідемічних заходів щодо коронавірусу у Львові вирішили закупити антисептики для рук та диспансери для гігієнічного дозування, які встановлять у школах, лікарнях, ЦНАПах міста та інших місцях масового скупчення людей.

Водночас ми інформували, що у львівському аеропорту почав діяти особливий режим безпеки. Кожному, хто прилітає до Львова, вимірюють температуру спеціальними інфрачервоними безконтактними термометрами. Процедура займає не більше 10−15 секунд.

Додамо, що Львів досі не отримав жодної тест-системи, яка б діагностувала у людей коронавірус.

Як відомо, що у Червнівцях лабораторно підтверджено перший випадок інфікування коронавірусом.

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