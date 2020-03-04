Минулого тижня в Україні від грипу померло шестеро людей

Протягом минулого тижня, з 24 лютого по 1 березня, в Україні зареєстрували шість летальних випадків в результаті грипу. Про це Львівському порталу повідомили у Центрі громадського здоров’я.

За сім днів на ГРВІ в Україні захворіла 213 531 людина, із них 64,4% – діти віком до 17 років. Епідемічний поріг перевищено на 17,1%

За результатами лабораторного дослідження методом у 29 із 75 зразків матеріалів, взятих у хворих, визначено віруси грипу: 15 – типу А(Н1)pdm09, 1 – А(Н3), 10 – А не субтипований, 3 – типу B.

За тиждень отримано повідомлення про шість летальних випадків унаслідок грипу, що підтверджено методом ПЛР, із початку епідемічного сезону – 54. Жоден померлий не був щеплений проти грипу.

У ЦГЗ припускають, що протягом сезону на грип та ГРВІ перехворіє від 4,8 млн до 6,7 млн людей.

Нагадаємо, минулого тижня на Львівщині від грипу помер 30-річний чоловік. Це вже четверта смерть із початку епідсезону в області від грипу. Першою на початку лютого від ускладнень померла 66-річна жінка. Також жертвами грипу стали 64-річна жінка та 78-річний чоловік.

Як писав Львівський портал, наприкінці жовтня у Львівській області зареєстрували першого хворого на грип Н3N2.

Протягом епідсезону 2019/2020 в Україні циркулюють чотири штами грипу. Детальніше про те, як захиститися від грипу та ГРВІ, читайте за посиланням.