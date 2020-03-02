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На Львівщині від ускладень грипу помер 30-річний чоловік

Вероніка Рой

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За минулий тиждень, з 24 лютого по 1 березня, на Львівщині від ускладнень грипу помер 30-річний чоловік. Про це Львівському порталу повідомили в обласному лабораторному центрі МОЗ України.

 

Зазначимо, це вже четверта смерть із початку епідсезону на Львівщині від грипу. Першою на початку лютого від ускладнень померла 66-річна жінка. Також жертвами грипу стали 64-річна жінка та 78-річний чоловік.

Четверо захворілих звернулись за медичною допомогою на 3-4 день захворювання. Стан міг ускладнитися через наявність супутніх захворювань – цукрового діабету, хвороб серцево-судинної системи та нирок. В усіх випадках лабораторно підтверджений вірус грипу типу А.

Як інформують у лабораторному центрі, загалом в області за тиждень захворіли на гострі респіраторні інфекції 13 738 осіб, що на 314 випадки менше як за попередній тиждень. Половина із захворілих – діти.

Епідпоріг перевищений у Буському, Дрогобицькому, Жидачівському, Жовківському, Кам’янка-Бузькому, Миколаївському, Перемишлянському, Пустомитівському, Сколівському районах та  у містах: Самбір, Червоноград, Борислав.

У Львові за тиждень захворіли 3563 осіб.

До інфекційних стаціонарів області з діагнозом «ГРВІ» госпіталізували 319 мешканців Львівщини, з них 202 – це діти.

Як писав Львівський портал, наприкінці жовтня у Львівській області зареєстрували першого хворого на грип Н3N2.

Протягом епідсезону 2019/2020 в Україні циркулюють чотири штами грипу. Детальніше про те, як захиститися від грипу та ГРВІ, читайте за посиланням.

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