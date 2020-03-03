Українців закликають не скуповувати маски, бо вони не захищають від інфекцій

Українців закликали не скуповувати хірургічні маски, бо вони не захищають від інфекцій, а потрібні лише хворим з симптомами ГРВІ. Про це 3 березня під час брифінгу у Кабміні сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санлікар Віктор Ляшко, передає Укрінформ.

Він зазначив, що хвора людина з симптомами – це саме та людина, яка потребує одягання хірургічної маски для того, щоб зменшити відстань, на яку поширюється збудник інфекційної хвороби

«Я закликаю всіх…не використовуйте засоби індивідуального захисту, оскільки їхня закупівля у великих кількостях, які будуть лежати по квартирах, призводитиме до того, що ми не матимемо на глобальному рівні хірургічних масок», – сказав Ляшко.

Він наголосив, що використання засобів індивідуального захисту, а саме хірургічних масок, «створює фальшиву оману свого захисту».

Ляшко зауважив, що для захисту від різних інфекцій необхідно в першу чергу часто мити руки чи обробляти їх антисептичними засобами, а також дотримуватись ізоляції у випадку, якщо ви захворіли, та не контактувати з хворими з симптомами гострої респіраторної вірусної інфекції або знаходитись як мінімум за 1,5-2 метри від хворого.

У зв’язку із зафіксованим першим випадком коронавірусу Covid-19 в Україні Ляшко зауважив, що «система продемонструвала свою готовність до першого випадку, жодних екстремальних чи надзвичайних подій не сталося, ми працюємо у звичайному штатному режимі».

Він наголосив, що в Україні є відпрацьований чіткий алгоритм дій, якщо буде зафіксована внутрішньокраїнна передача чи поширення за межі певної адміністративної території, тобто району, міста, області: «Чіткі алгоритми урядом передбачені, ми їх будемо дотримуватися».

Як повідомляв Львівський портал, у Червнівцях лабораторно підтверджено перший випадок інфікування коронавірусом.

Станом на 3 березня у світі зафіксовано понад 92 тисяч випадків захворювання на китайський коронавірус.

Нагадаємо, спалах коронавірусу зафіксували в китайському місті Ухань у грудні 2019 року. Всесвітня організації охорони здоров’я оголосила надзвичайний стан міжнародного рівня через поширення вірусу з Китаю.

Детальніше про коронавірус читайте тут: симптоми, хто у зоні ризику і де лікуватися у Львові.