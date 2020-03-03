На коронавірус захворіли понад 92 тисячі людей

У світі вже зафіксовано понад 92 тисячі випадків захворювань на китайський коронавірус. За минулу добу недуга забрала життя 71 людини. Загалом за даними Wiki загальна кількість померлих становить 3132 людини.

У той же час за минулу добу кількість хворих зросла на 2408 осіб. Загальна кількість інфікованих сягає 92 240 осіб, і з них 48 261 людина одужала.

Найбільша кількість захворювань зафіксована у Китаї, де сталося 2944 летальних випадки. Окрім цього 77 смертей від китайського вірусу зафіксовано у Ірані, 52 в Італії, 31 у Південній Кореї та по 6 у Японії та туристичному кораблі Diamond Princess.

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Серед країн Європи найбільші спалахи захворювання підтверджено у:

Італія – 2036 випадків, з яких 52– смертельні

Франція – 191 випадків, ( 3 смертельні)

Німеччина – 188 випадків

Іспанія – 152 випадків

Велика Британія – 51

Швейцарія – 43

Норвегія – 32

Нідерланди – 18

Львівський портал повідомляв, що у вівторок, 3 березня, в Чернівцях виявили перший в Україні випадок зараження коронавірусом.

Нагадаємо, спалах коронавірусу зафіксували в китайському місті Ухань у грудні 2019 року. Водночас у Міністерстві охорони здоров’я запевняли, що Україні не фіксували жодного випадку коронавірусу.

Всесвітня організації охорони здоров’я оголосила надзвичайний стан міжнародного рівня через поширення коронавірусу з Китаю.

Детальніше про коронавірус читайте тут: симптоми, хто у зоні ризику і де лікуватися у Львові.