ОСТАННІ НОВИНИ

На коронавірус захворіли понад 92 тисячі людей

Ольга Денисяка

|

У світі вже зафіксовано понад 92 тисячі випадків захворювань на китайський коронавірус. За минулу добу недуга забрала життя 71 людини. Загалом за даними Wiki загальна кількість померлих становить 3132 людини.

 

У той же час за минулу добу кількість хворих зросла на 2408 осіб. Загальна кількість інфікованих сягає 92 240 осіб, і з них 48 261 людина одужала.

Найбільша кількість захворювань зафіксована у Китаї, де сталося  2944 летальних випадки. Окрім цього 77 смертей від китайського вірусу зафіксовано у Ірані, 52 в Італії, 31 у Південній Кореї та по 6 у Японії та туристичному кораблі Diamond Princess.

(Натисніть на зображення, щоб його збільшити)

Серед країн Європи найбільші спалахи захворювання підтверджено у:

  • Італія – 2036 випадків, з яких  52– смертельні
  • Франція – 191 випадків, ( 3 смертельні)
  • Німеччина – 188 випадків
  • Іспанія – 152 випадків
  • Велика Британія – 51
  • Швейцарія – 43
  • Норвегія – 32
  • Нідерланди – 18

Львівський портал повідомляв, що у вівторок, 3 березня, в Чернівцях виявили перший в Україні випадок зараження коронавірусом.

Нагадаємо, спалах коронавірусу зафіксували в китайському місті Ухань у грудні 2019 року. Водночас у Міністерстві охорони здоров’я запевняли, що Україні не фіксували жодного випадку коронавірусу.

Всесвітня організації охорони здоров’я оголосила надзвичайний стан міжнародного рівня через поширення коронавірусу з Китаю.

Детальніше про коронавірус читайте тут: симптоми, хто у зоні ризику і де лікуватися у Львові.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Ігор Васюник: «Львів'яни утримують бездарних менеджерів. Тому добираються до роботи аварійними маршрутками»
Михайло КОСТЮК
Ігор Васюник: «Львів'яни утримують бездарних менеджерів. Тому добираються до роботи аварійними маршрутками»

Кампанію «Безкоштовний транспорт – це реально!» обговорюють усі. Навіть поза межами Львова. Але в людей виникло багато з...

Зручно, вигідно, екологічно. Як «АТБ», змінюючи свій формат, впливає на розвиток вітчизняної торгівлі
Анастасія ПИЖ
Зручно, вигідно, екологічно. Як «АТБ», змінюючи свій формат, впливає на розвиток вітчизняної торгівлі

Новий формат улюбленого магазину. Як лідер українського ритейлу компанія «АТБ» тестує, та впроваджує багато інно...

Шанс на життя. Як у Львові розпочинають пересадку органів
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Шанс на життя. Як у Львові розпочинають пересадку органів

Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги Львова розпочинає трансплантацію органів. Вже цього тижня у стінах клініки за...

Все про коронавірус: симптоми, хто у зоні ризику і де лікуватися у Львові
Вероніка РОЙ
Все про коронавірус: симптоми, хто у зоні ризику і де лікуватися у Львові

Кількість жертв від китайського коронавірусу COVID-19 у світі продовжує зростати. Станом на сьогодні на новий вірус захв...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...