На площі Двірцевій демонтували незаконну каплицю

У ході реконструкції Двірцевої площі перед залізничним вокзалом відразу біля головного входу «Львівська залізниця» без жодних погоджень із містом збудувала капличку. Після розголосу у ЗМІ незаконну споруду демонтували. Цю інформацію підтвердив заступник директора департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Андрій Білий, повідомляє Форпост.

За його словами, на це місце повернуть відому «пальму Мерцалова», яку у 2003 році Донецьк подарував Львову. Вона стояла тут понад 15 років.

Нагадаємо, для трамваїв площу Двірцеву відкриють до кінця листопада.

Як повідомили в ЛКП «Львівавтодор», роботи на площі відбуваються згідно з графіком.

Зараз тривають роботи з висадки дерев, монтажу камер для фонтану й облаштування благоустрою.