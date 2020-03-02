На Львівщині почались масові пожежі сухостою

Із потеплінням на території Львівщини знову почались масові пожежі сухої трави. Лише впродовж неділі, 1 березня, в області виникла 31 пожежа сухостою. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Минулої доби пожежі виникали у Яворівському, Жидачівському, Дрогобицькому, Бродівському, Пустомитівському, Миколаївському, Золочівському, Сокальському та Городоцькому районах.

Наймаштабніше займання сталось у селі Красне Буського району, де горіла ділянка площею 3 га. Схожа пожежа виникла у селі Стремінь Сокальського району, де знищено 2 га сухої трави. Також велика ділянка на площі 2,5 га згоріла у селі Розвадів, що на Миколаївщині.

Зазначимо, що за самовільне спалювання сухої рослинності чи її залишків передбачена адміністративна відповідальність. За такі дії громадянам «світить» штраф від 170 до 340 гривень, посадовим особам – від 850 до 1 190 гривень. За завдані особливо великі збитки довкіллю передбачена кримінальна відповідальність.

У 2018 році Львівська ОДА просила просила в уряду збільшити розмір штрафів за самовільне спалювання сухостою. На думку посадовців, саме великі штрафи зможуть зупинити паліїв.

Як повідомляв Львівський портал, у 2019 році на території області зафіксували більше тисячі пожеж сухостою. Всі вони завдали збитків довкіллю на 13 мільйонів гривень.

Нещодавно у Бориславі під час спалювання трави загинув 60-річний чоловік.