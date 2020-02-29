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МЗС планує додаткову евакуацію українців з Уханя

Ольга Денисяка

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Громадян України, які залишилися в китайському місті Ухань, який є епіцентром спалаху нового коронавірусу, можуть евакуювати за допомогою інших країн. Про це заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко, передає HB.

 

«Ми плануємо додаткову евакуацію тих громадян, які залишилися в Ухані. І ми думаємо, яким чином їх звідти забрати. У нас є різні варіанти. На сьогоднішній момент виглядає найбільш доцільним залучення допомоги інших країн», – повідомив Пристайко.

Як зазначив глава МЗС, Україна, як і всі, допомагала іншим країнам в евакуації їхніх громадян.

«У відповідь ми тепер розраховуємо на те, що нам допоможуть теж евакуювати наших громадян, їх не так багато залишилося. Ми, впринципі, готові в найближчі дні це зробити, у нас майже є дозвіл. Не забувайте, що евакуація відбувається під пильним контролем китайської влади», – зауважив міністр.

За його словами, наразі одна з європейських країн пропонує забрати українців з Уханя. Однак варіант повторної відправки літака з України також розглядається.

Нагадаємо, 19 лютого літак компанії Sky Up вилетів з Уханя в Україну. 20 лютого літак з евакуйованими 45 українцями та 27 іноземцями приземлився в аеропорту «Бориспіль» під Києвом на дозаправку. Згодом у МВС поінформували, що евакуйованих з Китаю будуть везти на територію медичного центру Національної гвардії України «Нові Санжари» у Полтавської області.

Невдовзі у смт Нові Санжари Полтавської області місцеві мешканці вийшли на пікет проти розміщення евакуйованих українців з Китаю у медцентрі на території їхнього населеного пункту.

Також ми писали про те,  як відреагували іноземні ЗМІ на протести в Україні.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський у відеозверненні заявив, замовники та організатори сутичок у Нових Санжарах, куди на карантин привезли евакуйованих з Китаю українців, понесуть відповідаьність.

Львівський портал писав про все, що варто знати про коронавірус: симптоми, хто у зоні ризику та де лікуватись у Львові. Про це та не тільки читайте за цим посиланням.

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