В Україні чергуватиме санітарний вертоліт для транспортування хворих на коронавірус

Транспортувати ймовірних інфекційних хворих на коронавірус будуть на спеціальному санітарному гелікоптері. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, передає пресслужба МВС.

Так, у ДСНС України заступив на цілодобове чергування санітарний вертоліт МІ-8, спеціально обладнаний для транспортування інфекційних хворих.

Арсен Аваков розповів, що вертоліт брав участь у миротворчих місіях ООН і востаннє працював у Республіці Малі. Він переданий ДСНС на умовах безоплатного контракту. Екіпаж і медперсонал вертольоту – це команда медиків, які пройшли спеціальну підготовку.

«Ці люди працювали під час епідемії «Ебола» – виконували роботи по евакуації хворих і проводили рятувальні операції. За один рейс вертоліт може взяти 4 – 6 хворих. Евакуація на ньому можлива на відстань 1200 км, тобто по всій території нашої країни», – зазначив міністр

Вертоліт наразі експлуатується ДСНС України за спеціальним контрактом авіакомпанією «Українські вертольоти».

Також міністр розповів, що вертоліт обладнаний ізоляційною капсулою BIO-BAG EBV-30/40, біозахисними комплектами, знезаражувальним душем, ізоляційною камерою та спеціальним модулем, в якому фіксується капсула на час польоту.

Як повідомляв Львівський портал, коронавірус діагностований у п’ятьох українців, які перебувають за межами України.

Також ми інформували, що 20 лютого літак компанії Sky Up з евакуйованими 45 українцями та 27 іноземцями прибув з Уханя в аеропорт «Бориспіль» під Києвом на дозаправку. Згодом у МВС зазначили, що евакуйованих з Китаю будуть везти на територію медичного центру Національної гвардії України «Нові Санжари» у Полтавської області. До цього ми писали, що цей літак кружляв над Харківщиною. Після дозаправки він таки приземлився у харківському аеропорту.

Згодом з’явився офіційний коментар президента України Володимира Зеленського щодо прибуття літака. Глава держави наголосив, що закритий медцентр у Нових Санжарах на Полтавщині буде повністю ізольований та переведений на суворий режим бактеріологічної безпеки.

Евакуйованих з Китаю українців таки розмістили в санаторії у Нових Санжарах. Місцеві жителі намагались завадити і зокрема розпалили багаття посеред дороги, а також кидали каміння в автобуси.

Також ми писали про те, як відреагували іноземні ЗМІ на протести в Україні.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський у відеозверненні заявив, замовники та організатори сутичок у Нових Санжарах, куди на карантин привезли евакуйованих з Китаю українців, понесуть відповідальність.

Фото: МВС