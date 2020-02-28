У світі коронавірусом заражено п'ятьох українців

Коронавірус COVID-19 діагностований у п’ятьох українців, які перебувають за межами України. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я і головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в етері телеканалу «1+1», передає УП.

«У п’ятьох українців коронавірусна інфекція є. Це четверо в Японії – вони подорожували на круїзному лайнері (Diamond Princess, – ред.). І одна українка, вона знаходиться в Неаполі, у неї також діагностовано коронавірус», – сказав він.

Раніше Львівський портал повідомляв, що в Італії зафіксували перший випадок зараження китайським коронавірусом Covid-19 серед українців: заразилася 26-річна дівчина, яка працює в Кремоні (на півночі Італії).

Зазначимо, в Італії зростає кількість хворих на коронавірус. Станом на 26 лютого підтверджено 528 випадків захворювання, з яких 14 – смертельні.

Також ми інформували про те, що 9 лютого стало відомо, що в одного українця на лайнері Diamond Princess, що зараз стоїть біля Японії на карантині, виявили коронавірус. Його доставили до лікарні. Загалом на лайнері є 25 українців. Згодом недугу діагностували ще в одного українця. На борту лайнера загалом перебувають 3700 осіб з 56 країн світу.