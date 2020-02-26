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На коронавірус перевірятимуть усіх, хто приїжджає в Україну

Вероніка Рой

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Державна прикордонна служба та Міністерство охорони здоров’я прийняли рішення перевіряти температуру в усіх громадян, як прибувають на територію України. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає пресслужба МВС.

 

За його словами, температурний скринінг є обов’язковим для усіх громадян, які прибувають в Україну з будь-якої країну світу, як через авіасполучення, так і через усі автомобільні та залізничні пункти пропуску на кордоні України.

«Таких пунктів із країнами ЄС у нас 29, а загалом на кордоні 232. Сьогодні, до прикладу, такими групами було на пункті пропуску «Тиса» оглянуто близько 1000 осіб. Окрім цього, ми плануємо запровадити температурний контроль і на КПВВ на лінії розмежування із тимчасово окупованими АР Крим та окремими районами Донецької та Луганської областей», – повідомив Арсен Аваков.

Він додав, групи із прикордонників та медиків будуть чергувати позмінно, усі вони забезпеченні необхідними засобами захисту. У разі, якщо наші фахівці зафіксують людину із підвищеною температурою та початковими ознаками захворювання – вони будуть їх відправляти на додаткові обстеження.

Зазначимо, спеціальні термометри для вимірювання температури тіла наразі має лише аеропорту «Львів». Такі ж термометри за кошти резервного фонду області найближчим часом мають закупити і для усіх пунктів пропуску на Львівщині.

Детальніше про те, чи готова Львівщина боротися з коронавірусом, читайте за цим посиланням.

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