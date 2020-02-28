Поліція закликає повідомляти про незаконні гуральні та гральний бізнес на «телефон довіри»

У поліції Львівщини запрацював «телефон довіри» для детінізації економіки. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції у Львівській області.

«На виконання рішення Уряду на території держави працівники поліції проводять комплекс превентивних заходів з протидії незаконному використанню надр, обігу деревини, пального, спирту, тютюну, лікеро-горілчаної продукції та гральному бізнесу (посилання на селекторну нараду). З метою координації зусиль та покращення ефективності з протидії правопорушенням у вказаних сферах у регіонах створені спільні робочі групи», – наголошують у правоохоронних органах.

Відтак для оперативного реагування та припинення протиправної діяльності в кожному обласному управлінні стратегічних розслідувань запрацювали «телефони довіри».

Громадяни, які мають інформацію про вчинення правопорушень, можуть звертатися на спецлінію «102» або на «телефони довіри»: +38 (032) 226-52-02 (для Львівської області).

Нагадаємо, нещодавно під Львовом утилізували найбільшу в історії України партію алкогольного фальсифікату: знищено понад 37 тисяч пляшок алкоголю.

Також зауважимо, що наприкінці 2019 року уряд виключив можливість функціонування грального бізнесу під виглядом державних лотерей. Тоді лише за один день на Львівщині поліцейські припинили незаконну діяльність 268 гральних закладів.

Згодом у МВС запевнили, що в Україні не залишилось жодного грального закладу, який би працював.