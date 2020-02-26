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Під Львовом утилізували найбільшу в історії України партію алкогольного фальсифікату

Соломія Головіна

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У м. Винники Львівської області відбулася наймасштабніша в історії України публічна утилізація алкогольних напоїв: знищено понад 37 тисяч пляшок алкоголю. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства юстиції України.

 

У рамках утилізації на спеціалізованому підприємстві, відібраному міжрегіональним управлінням Мін’юсту, було знищено майже 14 т або понад 37 тис. пляшок алкоголю вартістю близько 4 млн грн.

«Напої були вилучені в межах виконавчого провадження про конфіскацію незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які не відповідають вимогам ДСТУ та обклеєні марками акцизного податку, що не відповідають встановленому зразку», – пояснюють у  Мін’юсті.

Зокрема, йде мова про підроблену горілку марок: «Чарка золота», «Чарка срібна», «Золота пшеничка», «Лісова пісня», «Велика княгиня Ольга», «Великий князь Мономах», «Синяя лошадь», «Будьмо», «Забава», «Рідна столиця», «Максимум», яку службові особи одного із ТОВ зберігали в складському приміщенні з метою збуту.

«Як ми і обіцяли, конфісковані підакцизні товари більше не потраплятимуть повторно на ринок. Завдяки удосконаленню законодавства порядок утилізації цих товарів став абсолютно прозорим та зрозумілим. Сьогодні ми знищуємо майже 14 тонн конфіскованих алкогольних напоїв, які були виготовлені незаконно. Це найбільша в історії України публічна утилізація алкоголю. Невідомо, які наслідки мало б потрапляння такого «самопалу» на прилавки магазинів. Ми забезпечимо знищення цієї продукції, всі дії будуть задокументовані та зафіксовані на відео, щоб ні в кого не виникло сумнівів стосовно долі цього конфіскату», – заявив міністр юстиції Денис Малюська.

Фото: Мін’юст

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