У МВС запевняють, що в Україні не залишилось працюючих гральних закладів

В Україні закрили 5300 гральних закладів, конфіскували близько 4,5 тисяч одиниць обладнання приблизно на 51 млн гривень та відкрили 250 кримінальних проваджень за фактом зайняття гральним бізнесом. Про це повідомив голова Громадської ради при МВС України, радник міністра внутрішніх справ України Володимир Мартиненко, передає «Громадське радіо».

На питання ведучої, чому тільки зараз активізувалась боротьба із гральними закладами, радник міністра відповів так:

«До останнього часу в Україні діяла постанова Уряду, яка дозволяла займатись лотерейною діяльністю – продавали лотереї, електронні в тому числі. А після тих настанов, які надійшли від президента, уряд скасував цю постанову, і тепер немає жодних легальних підстав, щоб займатись такою діяльністю. До того, є тонка грань між гральними закладами, і закладами, які займались розповсюдженням лотерей, у тому числі, електронних лотерей. Зараз, у зв’язку з тим, що у нас був провалений закон щодо легалізації грального бізнесу, правила не були встановлені. Відповідно, президент доручив Уряду розібратися із ситуацією, яка є на ринку гральних закладів. Уряд скасував постанову, і відповідно, правоохоронці почали виконувати рішення Уряду – заклади почали закриватись».

Володимир Мартиненко зазначив, що нині в країні не залишилось жодного грального закладу, який би працював.

«Їх вже немає. Всі заклади закриті», – сказав він.

«А якщо виявиться, що десь такий заклад працює, я просив би повідомляти в поліцію, щоб він перестав працювати в ту саму мить», – додав радник міністра.

Як відомо, 20 грудня уряд виключив можливість розповсюдження грального бізнесу під виглядом державних лотерей.

Так, лише за один день на Львівщині поліцейські припинили незаконну діяльність 268 гральних закладів.

Також генпрокурор України Руслан Рябошапка вважає, що правохоронні органи, які мають перешкоджати гральному бізнесу, наразі «кришують» цей напрям.