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За один день на Львівщині правоохоронці «прикрили» понад 250 гральних закладів

Вероніка Рой

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Вчора, 20 грудня, на Львівщині поліцейські припинили незаконну діяльність 268 гральних закладів. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

«Було припинено діяльність 250 закладів, які працювали під виглядом розповсюджувачів державних лотерей та надавали інші послуги у сфері грального бізнесу. правоохоронці вилучають комп’ютерне обладнання, ігрові столи, інше обладнання, а також грошові кошти, отримані від злочинної діяльності», – йдеться у повідомленні.

Слідчі відкривають кримінальні провадження, зокрема за ст.203-2 (зайняття гральним бізнесом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає стягнення штрафу від 10 000 до 40 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Проводяться досудові розслідування.

Мобільні групи, до складу яких входять працівники управління стратегічних розслідувань, а також оперативних та слідчих підрозділів, продовжують відпрацювання на території Львівщини з метою  виявлення гральних закладів та припинення їхньої діяльності.

Поліцейські Львівщини закликають громадян повідомляти про заклади, у яких надаються послуги у сфері грального бізнесу. Зголошуватись можна на оперативну лінію 102 або у будь-який інший зручний спосіб  – правоохоронці реагуватимуть на такі повідомлення негайно.

Зазначимо, вчора уряд виключив можливість розповсюдження грального бізнесу під виглядом державних лотерей. За словами прем’єр-міністра України Олексія Гончарука, тепер заклади з гральними автоматами не зможуть нелегально працювати під виглядом державних лотерей, прикриваючись договорами передорученнями на розповсюдження державних миттєвих лотерей.

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