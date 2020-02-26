Укрпошта відновила поставки в Китай

Укрпошта від сьогодні, 26 лютого, відновила поставки в Китай. Про це повідомляє пресслужба пошти.

«Із 26 лютого відновлюється приймання усіх видів експортних відправлень до Китаю. Це стало можливим завдяки допомозі Посольства Китайської Народної Республіки в Україні. Нині жодних заборон з боку Національної пошти Китаю щодо прийому посилок не має», – зазначається у повідомленні.

При цьому в Укрпошті зауважують, що імпортні відправлення з Китаю продовжують доставлятися до України. Національна пошта Китаю та інші логістичні партнери, що здійснюють доставку до України, не мають жодних заборон від ВООЗ та Всесвітнього поштового союзу на вивіз пошти з території Китаю.

Втім просять врахувати інформацію про те, що через значне скорочення рейсів більшістю авіакомпаній терміни транзиту пошти до України можуть бути збільшені.

«Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) щодо спалахів коронавірусу в Китаї наразі не вводить ніяких заборон для переміщення товарів через кордони і міжнародної торгівлі. Жодних доказів, які б свідчили про ризик поширення коронавірусу через товари, наразі не зафіксовано», – інформує Укрпошта.

Нагадаємо, 13 лютого Львівський портал інформував про те, що Укрпошта припинила приймати посилки до Китаю.