В Італії від коронавірусу померли вже семеро людей

Від спричинених коронавірусом COVID-19 ускладнень в Італії померла уже сьома людина. Про це пише УП із посиланням на ANSA.

У лікарні італійського міста Комо помер 62-річний чоловік. Відомо, що померлий мав багато хронічний захворювань.

Наразі Італія – на третьому місці у світі за кількістю випадків заражень після Китаю та Південної Кореї. Кількість інфікованих сягнула 229 осіб, українців серед них немає.

Як писав Львівський портал, через поширення коронавірусу Генконсульство України в Мілані віднині, 25 лютого, зупинило прийом громадян і видачу документів.

Уряд Італії оголосив надзвичайні заходи для боротьби з поширенням коронавірусу в Європі. МЗС рекомендує українцям тимчасово утриматися від поїздок до уражених провінцій італійських регіонів Ломбардія, Венето, Емілія Романья та П’ємонт.

Нагадаємо, спалах коронавірусу зафіксували в китайському місті Ухань у грудні 2019 року. Водночас у Міністерстві охорони здоров’я запевняли, що Україні не фіксували жодного випадку коронавірусу.

Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила надзвичайний стан міжнародного рівня через поширення коронавірусу з Китаю.