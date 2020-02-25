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Консульство України в Мілані призупинило обслуговування громадян через коронавірус

Наталя Дуляба

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Через поширення коронавірусу Генконсульство України в Мілані від сьогодні, 25 лютого, зупиняє прийом громадян і видачу документів. Про це йдеться на сторінці дипустанови у Facebook, передає Львівський портал.

 

В консульстві зазначають, що у зв’язку з поширенням коронавірусу на території Ломбардії (адміністративний район у північній Італії) змушені призупинити обслуговування громадян України.

Розпорядження про введення тут превентивних заходів, в тому числі й зупинку роботи з людьми (крім першочергових послуг), дала місцева влада та міністр охорони здоров’я Італії.

«За погодженням МЗС України Генеральне консульство України в Мілані з 25 лютого призупиняє прийом громадян та видачу документів. Прийом громадян буде відновлено після отримання відповідних рекомендацій від регіональних органів влади Ломбардії», – йдеться у повідомленні.

У разі виникнення надзвичайної ситуації (втрата документів, підтверджена необхідність термінового виїзду в Україну, смерть родича, ДТП, арешт тощо) громадян України просять звертатися на гарячу лінію консульства за номером: +39 348 725 4038 або на електронну пошту gc_itm@mfa.gov.ua

Нагадаємо, Уряд Італії оголосив надзвичайні заходи для боротьби з поширенням найбільшого спалаху нового коронавірусу в Європі.

МЗС рекомендує українцям тимчасово утриматися від поїздок до уражених провінцій італійських регіонів Ломбардія, Венето, Емілія Романья та П’ємонт.

Серед 229 осіб, у яких в Італії виявили китайський коронавірус, українців немає.

Як писав Львівський портал, спалах коронавірусу зафіксували в китайському місті Ухань у грудні 2019 року. Водночас у Міністерстві охорони здоров’я запевняли, що Україні не фіксували жодного випадку коронавірусу.

Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила надзвичайний стан міжнародного рівня через поширення коронавірусу з Китаю.

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