Суд поновив Насірова на посаді голови ДФС

Шостий апеляційний адміністративний суд визнав протиправним звільнення Романа Насірова з посади голови Державної фіскальної служби. Про це пише УП із посиланням на постанову суду.

«Рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 11 грудня 2018 року в частині визнання протиправним та скасування розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 січня 2018 року №35-р “Про звільнення ОСОБА_1 (Насірова Р.М. – ред.) з посади Голови Державної фіскальної служби України” залишити без змін», – вказано у постанові суду.

Таким чином суд залишив без задоволення апеляційні скарги Кабінету Міністрів України, Державної фіскальної служби України, Народного депутата України Андрія Журжія.

Нагадаємо, за даними САП, Насіров у 2015-2016 роках, діючи в інтересах нардепа Олександра Онищенка, дав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочку податкового боргу його компаній. Тим самим дії Насірова нібито завдали державі збитків орієнтовно на 2 млрд гривень.

У ніч на 3 березня 2017 року детективи НАБУ вручили Насірову повідомлення про підозру у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Згодом суд арештував Насірова із альтернативою внесення 100 млн грн застави. 16 березня дружина Насірова внесла за нього заставу.

Своєю чергою Кабінет міністрів спочатку відсторонив, а потім звільнив Насірова із займаної посади.

1 грудня 2018 року Окружний адмінсуд Києва поновив Насірова на посаді голови ДФС і наказав виплатити йому компенсацію 184 тисячі гривень. Уряд оскаржив це рішення. Крім того, наразі ДФС перебуває у стані ліквідаці – її реформують у Податкову та Митну служби.

На початку листопада 2019 року справу Насірова передали до новоствореного Вищого антикорупційного суду, який почав наново її розглядати.

Як писав Львівський портал, наприкінці 2019 року стало відомо, що фірма тестя Насірова збудує спорткомплекс на Сихові. За це компанія отримає майже 500 млн грн.