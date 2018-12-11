Суд поновив Романа Насірова на посаді голови ДФС

Сьогодні, 11 грудня, Окружний адміністративний суд Києва поновив на посаді голову Державної фіскальної служби України Романа Насірова. Про це УП повідомив адвокат Насірова Любомир Дроздовський.

«У судовому засіданні була оголошена вступна і резулятивна частина рішення суду, яким задоволено позов, визнано протиправним і скасовано розпорядження Кабінету міністрів України про звільнення. Поновлено його (Насірова – ред.) на посаді голови Державної фіскальної служби України і стягнуто компенсацію за час вимушеного прогулу. Рішення в частині поновлення підлягає негайному виконанню», – сказав він.

Також Дроздовський додав, що рішення про поновлення Насірова на посаді може бути оскаржене.

Нагадаємо, за даними Спеціальної антикорупційної прокуратури, дії Насірова завдали державі збитків на суму 2 млрд гривень. 3 березня Кабінет Міністрів відсторонив від виконання обов’язків голову Державної фіскальної служби України Романа Насірова.

Насірова арештували на 60 діб з альтернативою внесення застави у 100 мільйонів. Пізніше його дружина внесла заставу.

31 січня 2018 року Кабінет міністрів України звільнив відстороненого від своїх обов’язків глави Державної фіскальної служби Романа Насірова.

Фото: УП