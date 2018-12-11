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Суд поновив Романа Насірова на посаді голови ДФС

Юлія Шпак

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Сьогодні, 11 грудня, Окружний адміністративний суд Києва поновив на посаді голову Державної фіскальної служби України Романа Насірова. Про це УП повідомив адвокат Насірова Любомир Дроздовський.

 

«У судовому засіданні була оголошена вступна і резулятивна частина рішення суду, яким задоволено позов, визнано протиправним і скасовано розпорядження Кабінету міністрів України про звільнення. Поновлено його (Насірова – ред.) на посаді голови Державної фіскальної служби України і стягнуто компенсацію за час вимушеного прогулу. Рішення в частині поновлення підлягає негайному виконанню», – сказав він.

Також Дроздовський додав, що рішення про поновлення Насірова на посаді може бути оскаржене.

Нагадаємо, за даними Спеціальної антикорупційної прокуратури, дії Насірова завдали державі збитків на суму 2 млрд гривень. 3 березня Кабінет Міністрів відсторонив від виконання обов’язків голову Державної фіскальної служби України Романа Насірова.

Насірова арештували на 60 діб з альтернативою внесення застави у 100 мільйонів. Пізніше його дружина внесла заставу.

31 січня 2018 року Кабінет міністрів України звільнив відстороненого від своїх обов’язків глави Державної фіскальної служби Романа Насірова.

Фото: УП

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