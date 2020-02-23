Кількість хворих на коронавірус в Італії зросла до 132 осіб

В Італії кількість людей, які заразилися новим коронавірусом, зросла до 132 осіб. Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Ansa.

В регіоні Ломбардії зафіксовано 88 випадків захворювання і один померлий, у Венето 24 хворих і один померлий, в П’ємонті 6 випадків захворювання, в Емілії-Романьї – 9 і в Лаціо – 2. Один пацієнт вилікувався і був виписаний.

За даними Міністерства охорони здоров’я Італії, 129 осіб знаходяться під наглядом у лікарні, з них 26 пацієнтів знаходяться в реанімації, ще 22 людини перебувають під наглядом в домашніх умовах.

У Ломбардії закрили навчальні заклади на всій території регіону. В області Фріулі-Венеція-Джулія з завтрашнього дня до 1 березня включно припиняють роботу університети Трієста і Удіне, діяльність в університетах П’ємонту і Генуї також припинена.

У Венеції, яка знаходиться в регіоні Венето, достроково завершили знаменитий карнавал, який розпочався 16 лютого і повинен був закінчитися 25 лютого.

Зазначимо, уряд Італії оголосив надзвичайні заходи для боротьби з поширенням найбільшого спалаху нового коронавірусу в Європі. Десять муніципалітетів у північних регіонах Ломбардія і Венето були ізольовані. Влада попросила близько 50 000 жителів залишатися вдома.

Як інформував Львівський портал, в Італії вже зафіксували дві смерті від коронавірусу.

Загалом у світі вже зафіксовано майже 79 тисяч захворювань на китайський коронавірус. За минулу добу недуга забрала життя 101 людини.

Як писав Львівський портал, спалах коронавірусу зафіксували в китайському місті Ухань у грудні 2019 року. Водночас у Міністерстві охорони здоров’я запевняли, що Україні не фіксували жодного випадку коронавірусу.

Всесвітня організації охорони здоров’я оголосила надзвичайний стан міжнародного рівня через поширення коронавірусу з Китаю.