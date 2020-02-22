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В Італії від коронавірусу померло двоє людей

Вероніка Рой

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В Італії зафіксовали дві смерті внаслідок зараження коронавірусом COVID-19. Про це пише Укрінформ з посиланням на Daily Mail.

 

«Двоє заражених коронавірусом в Італії сьогодні померли від хвороби, яка спричинила смерть 2553 людей та зараження понад 77 268 в усьому світі», – йдеться у повідомленні.

Першою жертвою коронавірусу став 78-річний чоловік, який помер у лікарні на північному сході Італії у п’ятницю ввечері. Адріано Тревісан потрапив до лікарні десять днів тому.

Другою пацієнткою, яка померла, стала жінка, особу якої ще належить з’ясувати. Це спровокувало закриття магазинів, офісів та громадських місць у регіоні.

Вчора у шістьох італійців у регіоні Ломбардія, що на півночі Італії, виявився позитивним тест на коронавірус. Мешканців містечок Кодоньо та Кастільоне-д’Адда закликали залишатися вдома.

Зазначимо, що станом на сьогодні у світі вже зафіксовано майже 78 тисяч захворювань на китайський коронавірус. За минулу добу від недуга забрала життя 115 людей.

Як писав Львівський портал, спалах коронавірусу зафіксували в китайському місті Ухань у грудні 2019 року. Водночас у Міністерстві охорони здоров’я запевняли, що Україні не фіксували жодного випадку коронавірусу.

Всесвітня організації охорони здоров’я оголосила надзвичайний стан міжнародного рівня через поширення коронавірусу з Китаю.

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