За останню добу коронавірус забрав життя 101 людини

У світі вже зафіксовано майже 79 тисяч захворювань на китайський коронавірус. За минулу добу недуга забрала життя 101 людини. Загалом за даними Wiki загальна кількість померлих становить 2463 людей.

За добу кількість хворих зросла на 935 осіб. Загальна кількість хворих на коронавірус у світі сягає 78 862 людей. У той же час одужало понад 23 тисячі людей.

Найбільша кількість захворювань зафіксована у Китаї, де зафіксовано 2 442 летальних випадки. Крім цього 6 смертей від китайського вірусу було зафіксовано у Ірані, 5 – у Південній Кореї. Також два смертельні випадки від коронавірусу зареєстрували у Гонконзі, Італії та на кораблі Diamond Princess. По одному летальному випадку зафіксовано у Японії, Франції, Філіпінах, Тайвані.

Як писав Львівський портал, спалах коронавірусу зафіксували в китайському місті Ухань у грудні 2019 року. Водночас у Міністерстві охорони здоров’я запевняли, що Україні не фіксували жодного випадку коронавірусу.

Всесвітня організації охорони здоров’я оголосила надзвичайний стан міжнародного рівня через поширення коронавірусу з Китаю.