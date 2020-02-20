В Україні за тиждень від грипу померли 10 людей

За минулий тиждень, з 10 по 16 лютого, в Україні від грипу померли 10 людей. Про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Як повідомляють у відомстві, за тиждень на ГРВІ по усій країні захворіли 245 055 людей, із них 61,4 % — діти. Інтенсивний показник захворюваності склав 640,9 на 100 000 населення, що на 34,4 % більше епідемічного порога по Україні.

За минулий тиждень зареєстровано десять летальних випадків внаслідок грипу, що підтверджено методом ПЛР. З початку епідемічного сезону — 40 людей померло від ускладнень грипу. Жоден померлий не був щеплений проти грипу.

Упродовж звітного тижня проти грипу вакциновано 776 людей, а з початку епідемічного сезону щеплення зробили 237 120 осіб.

Як наголошують у МОЗ, у країні зафіксовано широке географічне розповсюдження грипу. У Харківській, Луганській областях та м. Київ зберігається неепідемічний рівень активності. В усіх інших областях України зареєстровано епідемічну активність різної інтенсивності.

«Перевищення епідемічного порогу захворюваності на грип не означає початок епідемії грипу. Найчастіше це типовий для зимової пори року та цілком очікуваний епідемічний підйом захворюваності», — пояснюють у МОЗ.

На Львівщині також не зменшується рівень захворюваності на грип та ГРВІ. Протягом минулого тижня, 10-16 лютого, вірус «підхопили» більше 15 000 людей, більше ніж половина з них – діти. Епідпоріг перевищено в 11 районах, а також у Стрию, Самборі, Бориславі та Червонограді

Зазначимо, наприкінці жовтня 2019 року на Львівщині зареєстрували першого хворого на грип Н3N2. А нещодавно в області зафіксували першу смерть від грипу в цьому епідсезоні – померла 66-річна жінка.

Із 30 січня через високий рівень захворюваності на Львівщині 50 шкіл пішли на карантин. На наступний день, 31 січня, навчання призупинили у 73 школах області. Станом на 14 лютого закритими були 475 шкіл у Львові та районах області. Наразі навчання відновили у 283 школах.

Нагадаємо, протягом епідсезону 2019/2020 в Україні циркулюватимуть чотири штами грипу. Детальніше про те, як захиститися від грипу та ГРВІ, читайте за посиланням.