Понад 70 шкіл на Львівщини перебувають на карантині через грип та ГРВІ

Станом на сьогодні 73 заклади освіти у Львівщині перебувають на карантині через збільшення кількості хворих на грип та ГРВІ. Про це сьогодні під час брифінгу розповів т.в.о. директора департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Андрій Васько, передає Львівський портал.

За його словами, на даний момент на території Львівської області не є перевищений епідеміологічний поріг захворюваності на грип.

Проте у деяких районах Львівщини через збільшення кількості хворих на грип та ГРВІ навчальні заклади закрили на карантин.

«На деяких територіях органи місцевого самоврядування прийняли рішення про карантинні заходи щодо захворюваності на грип. У більшості випадків – це Золочівський район. 73 заклади освіти станом на сьогодні перебувають на карантині у зв’язку з захворюваністю. Епідеміологічний поріг на територіях не є перевищений, що, у свою чергу, не забороняє територіям вживати заходи щодо попередження розвитку захворюваності на грип», – зазначив Андрій Васько.

Як інформував Львівський портал, пів сотні шкіл Львівщини пішли на вимушені канікули через ГРВІ та грип. Серед них дві львівські, а усі решта – в населених пунктах Львівщини. Натомість в управлінні освіти Львівської міської ради заявляють, що на сьогодні немає підстав закривати усі львівські школи на карантин

Додамо, протягом 20-26 січня на ГРВІ захворіли більше 9000 мешканців Львівщини.