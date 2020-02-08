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Карантин у школах Львова: коли учні виходять на навчання

Наталя Дуляба

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Станом на сьогодні, 8 лютого, у Львові на карантині перебувають 44 школи. Деякі із них вийдуть на навчання у четвер, 13 лютого, інші – відпочиватимуть ще протягом цілого тижня. Про це Львівському порталу повідомили в управлінні освіти Львівської міськради.

 

Із 10 по 12 лютого включно на карантині перебувають 17 шкіл. Навчання тут планують відновити у четвер, 13 лютого. Йдеться про такі навчальні заклади:

  • СЗШ №№ 1, 9, 22, 23, 29, 30, 43, 44, 54, 67, 71, 72, 78;
  • ЗШ «Дивосвіт»;
  • ПШ «Дзвіночок»;
  • Ліцей №№66, 81.

У СЗШ №47 навчання призупинено до вівторка, 11 лютого.

А ще 26 шкіл Львова пробудуть на карантині включно до 14 лютого. Тобто навчальний процес тут зупинили на весь наступний тиждень:

  • СЗШ №№ 7, 13, 20, 41, 42, 49, 55, 65, 77, 82, 84, 90;
  • СЗШ «Лідер»;
  • ЗШ «Первоцвіт»;
  • ЛЗШ «Світанок»;
  • Ліцей №№ 5, 8, 37, 38, 46;
  • Ліцей «Софія»;
  • ЛГ «Престиж», Класична гімназія, Львівська лінгвістична гімназія, Львівська правнича гімназія;
  • НВК «Школа-гімназія» Бл. Климентія та Андрея Шептицьких.

Нагадаємо, 30 січня через грип та ГРВІ на вимушені канікули  пішли пів сотні шкіл на Львівщині. Спочатку серед них були лише дві школи Львова, всі решта розташовані в інших населених пунктах області.

На наступний день, 31 січня, навчання призупинили у 73 школах області.

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