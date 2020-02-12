Львівська облрада вимагає скасувати занадто завищені зарплати топ-посадовцям

Львівська обласна рада 11 лютого під час сесійного засідання ухвалила заяву щодо непомірних виплат високопосадовцям. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Зауважимо, що багатьох українців обурила інформація про зарплати й премії високопосадовців та керівників державних компаній.

«З’ясувалося, що керівники міністерств та їхні заступники, а також топ-менеджери державних підприємств отримують від кількасот тисяч гривень до кількох мільйонів на місяць. Так, по 700 мільйонів гривень премії виплачено виконавчому директору НАК «Нафтогаз України» Юрію Вітренку і голові правління компанії Андрію Коболєву, 2 мільйони гривень премії – керівництву Міністерства культури, 2 мільйони гривень становить щомісячна зарплата керівника «укрпошти», до 500 тисяч гривень – щомісячна зарплата кожного з десяти заступників гендиректора державного концерну «Укроборонпром», – зазначається у заяві.

Як зауважують депутати, і це робиться в той час, коли розмір мінімальної пенсії в Україні становить 1 889 грн, мінімальної зарплати – 4 723 грн, а зарплата воїна, який ризикує своїм життям на сході України, – 10 000.

«Особливо цинічно виглядають захмарні виплати чиновникам на тлі недофінансування галузей охорони здоров’я, освіти, культури, коли повсюдно відбувається масове закриття шкіл та лікарень», – наголошується у заяві.

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук пояснював, що такі надмірні для українських реалій зарплати були встановлені для боротьби з корупцією, однак, як наголошують у ЛОР, корупційні схеми не було зламано, а олігархи й далі контролюють фінансові потоки.

«Для попередження корупції треба корупціонерів притягати до кримінальної відповідальності, а не платити їм мільйони гривень заробітної плати», – обурилися обласні обранці.

Відтак у ЛОР просить Кабмін:

скасувати занадто завищені зарплати та премії високопосадовців і найманих працівників державних компаній ;

; розробити тарифікаційну шкалу погодинної оплати праці згідно з європейськими стандартами;

встановити п’ятикратне співвідношення між максимальною та мінімальною погодинною зарплатою працівників бюджетної сери та державних компаній;

прив’язати преміювання високопосадовців-чиновників і керівників менеджерів державних компаній у відсотковому відношенні до зростання ВВП.

Як відомо, Кабмін оприлюднив дані про розмір заробітних плат міністрів та їхніх заступників за січень 2020 року, детальніше з ними можна ознайомитися тут.

Раніше міністерка освіти і науки України Ганна Новосад повідомила, що не задоволена розміром своєї зарплати. За її словами, 36 000 гривень на місяць є недостатньо для повноцінного життя й утримання дитини.

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет заявив, що уряд щомісяця публікуватиме дані про доходи топ-посадовців. Відтак Кабмін таки оприлюднив зарплати міністрів. Найвищу середню зарплату з членів уряду отримує міністр внутрішніх справ Арсен Аваков – 100 041 грн.

Раніше прем’єр Олексій Гончарук заявляв, що держслужбовці всіх рівнів мають отримувати гідну зарплату, щоб у них не було спокуси зловживати своїм службовим становищем.

Згодом він повідомив, що уряд планує розмір зарплати міністрів, заступників міністрів та інших високопосадовців в Україні прив’язати до середньої зарплати по країні.