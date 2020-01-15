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Гончарук пояснив високі зарплати міністрів

Вероніка Рой

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Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що держслужбовці всіх рівнів мають отримувати гідну зарплату, щоб у них не було спокуси зловживати своїм службовим становищем. Про це він написав у Telegram.

 

За його словами, міністри — державні топ-менеджери, їхня робота має відповідно винагороджуватися та, безумовно, на них покладена велика відповідальність за результати їх роботи.

«Саме тому ми впроваджуємо ключові показники ефективності, за якими будуть оцінюватись результати роботи чиновників з відповідними висновками. Держслужбовці всіх рівнів мають отримувати гідну зарплату, щоб у них не було спокуси зловживати своїм службовим становищем, окрім цього вони мають завжди пам’ятати про невідворотність покарання за посадові зловживання — тільки так влада буде працювати ефективно», — написав Гончарук.

Також він стверджує, що на сьогодні припинили ганебну практику тіньових схем та відкатів в уряді.

«Наш уряд — перший, міністри якого живуть так, як і представники влади у будь-якій цивілізованій країні — на зарплату від платників податків. Дані по зарплатах, які отримують міністри, є абсолютно відкритими. Наразі ми бачимо багато маніпуляцій щодо зарплат працівників уряду. Прошу не спекулювати цифрами, а розбиратися до кінця. У деяких випадках міністри в грудні отримали з затримкою виплати за декілька місяців. Представники Кабінету Міністрів нададуть деталізацію з поясненнями. Наша принципова позиція — в уряді не буде корупціонерів і схем. Припинивши схематоз та зробивши міністрам білі високі зарплати, ми долаємо корупційну практику у владі», — додав Гончарук.

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