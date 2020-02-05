Зарплату високопосадовців прив’яжуть до середньої по Україні, – Гончарук

Уряд планує розмір зарплати міністрів, заступників міністрів та інших високопосадовців в Україні прив’язати до середньої зарплати по країні. Про це сказав прем’єр-міністр України Олексій Гончарук під час наради в Офісі президента за участю представників Кабміну і Верховної Ради, передає пресслужба ОП.

«Ми домовилися про те, що зарплата міністра, заступника міністра, інших високопосадовців буде прив’язана до середньої зарплати по країні. Зарплата міністрів та їхніх заступників буде в діапазоні від трьох до п’яти середніх заробітних плат. І потрібно припиняти виплати по 200-400% премій – максимальна премія буде не більше ніж один оклад», – сказав очільник уряду.

За словами Олексія Гончарука, вся інформація про зарплати керівництва Кабінету Міністрів буде публічною та оприлюднюватиметься щомісяця.

Також Прем’єр-міністр поінформував Президента про те, що уряд ухвалив рішення звернутися до наглядової ради НАК «Нафтогаз України» з проханням утриматися від виплат великих премій керівництву цієї компанії та розглянути питання про їхній перегляд у бік зменшення.

Нагадаємо, нещодавно міністерка освіти і науки України Ганна Новосад повідомила, що не задоволена розміром своєї зарплати. За її словами, 36 000 гривень на місяць є недостатньо для повноцінного життя й утримання дитини.

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет заявив, що уряд щомісяця публікуватиме дані про доходи топ-посадовців. Відтак Кабмін таки оприлюднив зарплати міністрів. Найвищу середню зарплату з членів уряду отримує міністр внутрішніх справ Арсен Аваков – 100 041 грн.

Раніше прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявляв, що держслужбовці всіх рівнів мають отримувати гідну зарплату, щоб у них не було спокуси зловживати своїм службовим становищем.