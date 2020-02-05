ОСТАННІ НОВИНИ

Зарплату високопосадовців прив’яжуть до середньої по Україні, – Гончарук

Вероніка Рой

|

Уряд планує розмір зарплати міністрів, заступників міністрів та інших високопосадовців в Україні прив’язати до середньої зарплати по країні. Про це сказав прем’єр-міністр України Олексій Гончарук під час наради в Офісі президента за участю представників Кабміну і Верховної Ради, передає пресслужба ОП.

 

«Ми домовилися про те, що зарплата міністра, заступника міністра, інших високопосадовців буде прив’язана до середньої зарплати по країні. Зарплата міністрів та їхніх заступників буде в діапазоні від трьох до п’яти середніх заробітних плат. І потрібно припиняти виплати по 200-400% премій – максимальна премія буде не більше ніж один оклад», – сказав очільник уряду.

За словами Олексія Гончарука, вся інформація про зарплати керівництва Кабінету Міністрів буде публічною та оприлюднюватиметься щомісяця.

Також Прем’єр-міністр поінформував Президента про те, що уряд ухвалив рішення звернутися до наглядової ради НАК «Нафтогаз України» з проханням утриматися від виплат великих премій керівництву цієї компанії та розглянути питання про їхній перегляд у бік зменшення.

Нагадаємо, нещодавно міністерка освіти і науки України Ганна Новосад повідомила, що не задоволена розміром своєї зарплати. За її словами, 36 000 гривень на місяць є недостатньо для повноцінного життя й утримання дитини.

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет заявив, що уряд щомісяця публікуватиме дані про доходи топ-посадовців. Відтак Кабмін таки оприлюднив зарплати міністрів. Найвищу середню зарплату з членів уряду отримує міністр внутрішніх справ Арсен Аваков – 100 041 грн.

Раніше прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявляв, що держслужбовці всіх рівнів мають отримувати гідну зарплату, щоб у них не було спокуси зловживати своїм службовим становищем.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Правило чесної угоди або яка ціна у супермаркеті вважається доступною
Анастасія ПИЖ
Правило чесної угоди або яка ціна у супермаркеті вважається доступною

Корпоративна цінова політика компанії «АТБ», яка є лідером вітчизняного ритейлу,  вже понад чверть сторіччя залишається ...

Великі ремонти Львова: як зміниться інфраструктура у 2020 році
Наталя ДУЛЯБА
Великі ремонти Львова: як зміниться інфраструктура у 2020 році

Бюджет розвитку, у який закладають кошти на всі ремонти у Львові, у 2020 році становить 3 млрд 85 млн грн, що на 17 млн ...

А той третій празник – Святе Водохреща
Вероніка РОЙ
А той третій празник – Святе Водохреща

Усі ми знаємо відому та дуже популярну в Україні колядку «Добрий вечір тобі», у якій перелічують три важливі різдвяні св...

У Львові запрацював денний стаціонар хіміотерапії
Омелян ШЕВЧУК
У Львові запрацював денний стаціонар хіміотерапії

Хіміотерапія – це медикаментозне лікування, яке використовує потужні хімічні речовини для лікування захворювань, які пов...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...