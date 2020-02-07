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Українці вважають, що ТОП-посадовцям достатньо 31 тисячі зарплати, – опитування

Соломія Головіна

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Українці вважають, що рівень виплат (зарплат, премій і надбавок) ТОП-чиновникам повинен складати 31,6 тис. грн. Про це свідчить опитування, проведене 24 січня – 2 лютого компанією Research & Branding Group.

 

Як відомо, в кінці 2019 року українські міністри та їхні заступники отримали передноворічні премії і надбавки в розмірі декількох сотень відсотків від окладу. Це викликало чималий суспільний резонанс і дискусії серед українців.

Як свідчать результати опитування, 79% українців вважають, що суттєво перевищуючі середні по країні виплати чиновникам не здатні повністю запобігти корупції. Тоді як протилежної думки дотримується лише кожен десятий (10%) житель країни.

Водночас, за оцінкою українців, рівень виплат (зарплат, премій і надбавок) українським топ-чиновникам достатній, щоб повністю запобігти корупції, в середньому повинен складати 31 609 грн.

При цьому представникам виконавчої влади і топ-чиновникам українці згодні платити більше, ніж народним обранцям.

Нагадаємо, міністерка освіти і науки України Ганна Новосад повідомила, що не задоволена розміром своєї зарплати. За її словами, 36 000 гривень на місяць є недостатньо для повноцінного життя й утримання дитини.

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет заявив, що уряд щомісяця публікуватиме дані про доходи ТОП-посадовців. Відтак Кабмін таки оприлюднив зарплати міністрів. Найвищу середню зарплату з членів уряду отримує міністр внутрішніх справ Арсен Аваков – 100 041 грн.

Раніше прем’єр Олексій Гончарук заявляв, що держслужбовці всіх рівнів мають отримувати гідну зарплату, щоб у них не було спокуси зловживати своїм службовим становищем.

Згодом він повідомив, що уряд планує розмір зарплати міністрів, заступників міністрів та інших високопосадовців в Україні прив’язати до середньої зарплати по країні.

 

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