Оприлюднили зарплати міністрів за січень: скільки отримують урядовці?

Кабмін оприлюднив дані про розмір заробітних плат міністрів та їхніх заступників за січень 2020 року. Про це йдеться на сайті уряду.

Слід зазначити, що в січні виплати нараховувалися за старими правилами. Але вже в лютому, відповідно до ухваленого 5 лютого урядом рішення, зарплати міністрам та іншим високопосадовцям нараховуватимуться з прив’язкою до середньої зарплати по Україні через встановлений коефіцієнт.

«Справедливим буде прив’язати зарплати міністрів, заступників міністрів й інших високопосадовців до середньої зарплати по країні через коефіцієнт: Прем’єр-міністр та міністри – 5 середніх зарплат; заступники міністрів – 4,5. Максимальна премія – не більше, ніж один оклад», – зазначав на прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

Отож зарплати міністрів у січні 2020 року були такими:

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук у січні отримав 33,7 тисячі гривень, віцепрем’єр з питань євроінтеграції Дмитро Кулеба – 33,8 тисячі гривень, віцепрем’єр міністр та міністр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров – 27,7 тисячі гривень, а міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет отримав 12, 7 тисячі гривень.

У січні зарплата міністра внутрішніх справ Арсена Авакова становила 47, 2 тисячі гривень. Відзначимо, що зарплата його заступників коливається від 63 до 78 тисяч гривень. Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов за минулий місяць отримав 41,7 тисяч гривень, натомість один із його заступників – Тарас Качка отримав 82,7 тисячі гривень. Зарплата міністра закордонних справ Вадима Пристайка у січні склала 68,2 тисячі гривень. У той же час, в одного з його заступників – Кислиці Сергія за минулий місяць зарплата становить 130 тисяч гривень. Відмітимо, що це найвища заробітна плата у січні серед усіх міністрів та їх заступників. Міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель у січні одержав 15,9 тисяч гривень.

Зарплата міністерки освіти Ганни Новосад у січні отримала 36,0 тисяч гривень, міністерка охорони здоров’я України Зоряна Скалецька – 37, 7 тисячі гривень. Альона Бабак, яка у січні ще була міністром розвитку громад та територій, отримала 32,7 тисячі гривень.

Міністр соціальної політики Юлія Соколовська у січні 2020 року отримала 40 тисяч гривень, міністр фінансів Оксана Маркарова – 45 тисяч гривень, міністр інфраструктури Владислав Криклій – 52,6 тисяч гривень, міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський – 43, 8 тисячі гривень. У січні міністр оборони Андрій Загороднюк отримав 18, 6 тисяч гривень, міністр юстиції Денис Молюска одержав 16 тисяч гривень. Також міністерка у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Оксана Коляда у січні 2020 року отримала 18,8 тисяч гривень.

Детальніше із зарплатами міністрів та їх заступників можна ознайомитися ТУТ.

Нагадаємо, нещодавно міністерка освіти і науки України Ганна Новосад повідомила, що не задоволена розміром своєї зарплати. За її словами, 36 000 гривень на місяць є недостатньо для повноцінного життя й утримання дитини.

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет заявив, що уряд щомісяця публікуватиме дані про доходи топ-посадовців. Відтак Кабмін таки оприлюднив зарплати міністрів. Найвищу середню зарплату з членів уряду отримує міністр внутрішніх справ Арсен Аваков – 100 041 грн.

Раніше прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявляв, що держслужбовці всіх рівнів мають отримувати гідну зарплату, щоб у них не було спокуси зловживати своїм службовим становищем.