Кабмін оприлюднив зарплати міністрів. Найбільше заробляє Аваков

Найвищу середню зарплату з членів уряду отримує міністр внутрішніх справ Арсен Аваков – 100 041 грн, відповідну інформацію про доходи міністрів опублікував Кабінет Міністрів України, передає кореспондент Львівського порталу.

За даними Кабміну, Арсен Аваков – найоплачуваніший міністр. Лише у грудні 2019 нараховано йому нарахували понад 186 тисяч гривень.

Тим часом, середня заробітна плата прем’єрміністра Олексія Гончарука в 2019 році становила 60 479 грн. У грудні він отримав 76 190 грн, в тому числі надбавки становили 40 000 грн, а премія – 36 190 грн. У вересні зарплата Гончарука була 61 916 грн, а в жовтні і листопаді – 60 087 та 43 724 відповідно.

Середня зарплата віцепрем’єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитра Кулеби минулого року складала 58 652 грн. Виплати у грудні становили 86 774, в тому числі надбавка – 58 655 грн, премія – 28 119 грн. У вересні Кулебі було нараховано 48 523 грн, жовтні – 56 263 грн, листопаді – 43047 грн.

Віцепрем’єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у вересні отримав 52 629 грн, в жовтні 51 000 грн, а в листопаді – 34 141 грн. У грудні його зарплата становила 84 887 грн, з яких 35 506 надбавка і 49 381 премія. Таким чином, середня заробітна плата в 2019 року у Федорова – 55 664 грн.

Середня зарплата міністра Кабінету міністрів Дмитра Дубілета становила 32 386 грн. У грудні він отримав 17 544 грн, у вересні та жовтні по 48 тисяч грн, у листопаді – 16 тисяч грн.

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов у грудні отримав 222 592 грн, де надбавка – 73 337 грн, а премія – 149 255 грн. У вересні йому нараховано зарплати 15 134 грн, в жовтні 18 180 грн та листопаді – 79 883 грн. Таким чином, середня заробітна плата за минулий рік – 83 947 грн.

Міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель отримав у вересні 18 549 грн, у жовтні – 33 540, а в листопаді – 31 102. В грудні його зарплата становила 162 003 грн, у тому числі надбавка – 39 105 грн, а премія – 122 898. Середня заробітна плата міністра в 2019 році склала 61 299 грн.

У міністра закордонних справ Вадима Пристайка середня зарплата минулого року становила 62 069 грн. У грудні йому нараховано 233 893 грн (з надбавкою 48 279 грн, премією 73 766 грн, та матеріальною допомогою 111 848 грн). В той же час у вересні, жовтні та листопаді його зарплата була 27 505 грн, 30 532 грн та 68 194 грн відповідно.

Міністр освіти і науки Ганна Новосад в грудні минулого року отримала 138 412 грн, у тому числі надбавки – 42 412 грн та премії 96 000 грн. У вересні її заробітна плата становила 38 288 грн, в жовтні – 37 981 грн, в листопаді – 39 103 грн. Таким чином, середня плата за 2019 рік склала 63 446 грн.

У міністра охорони здоров’я Зоряни Скалецької середня зарплата за минулий рік склала 41 940 грн. За три місяці осені урядовець отримала: 15 896 грн у вересні, 22 036 у жовтні та 34 841 грн у листопаді. За грудень міністру нарахували 94 988 грн, у тому числі надбавки 34 269 грн та премії 60 719 грн.

В останній місяць року міністр розвитку громад та територій Альона Бабак отримала 212 600 грн (надбавки 37 600, премії 175 000). А у вересні, жовтні та листопаді – 18 773 грн, 23 710 грн, 82 189 грн відповідно. Отож, її середня заробітна плата у 2019 році – 84 318 грн.

Cередня заробітна плата у 2019 році у міністра соціальної політики Юлії Соколовської – 65 317 грн. Її виплати у вересні становили – 24 395 грн, в жовтні – 58 259 грн, в листопаді – 56 620 грн. У грудні зарплата міністра була 216 783 грн, в тому числі надбавка – 39 432 грн, премія – 82 563 грн, а матеріальна допомога – 94 788 грн.

Міністр фінансів Оксана Маркарова у вересні отримала 36 384 грн, у жовтні – 61 890 грн, в листопаді – 60 637 грн. В грудні їй нарахували 89 387 грн, з яких 36 387 грн – надбавка та 53 000 грн – премія. В цілому середня заробітна плата міністра минулого року склала 62 075 грн.

Середня зарплата міністра інфраструктури Владислава Криклія склала 44 527 грн. зокрема, виплати у грудні склали 44 038 грн (надбавки 36 038 грн, премія 8 000 грн). У вересні, жовтні та листопаді – 55 390 грн, 40 439 грн та 38 239 грн відповідно.

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський у грудні отримав 112 905 грн, у тому числі надбавки – 32 905, а премії – 80 000 грн. У вересні нараховано зарплати 9 142 грн, в жовтні та листопаді – по 16 000 грн. Середня зарплата міністра у 2019 році – 38 512 грн.

У міністра оборони Андрія Загороднюка середня заробітна плата в минулому році – 41 982 грн. У вересні він отримав 24 228 грн, в жовтні 23 377 грн, а в листопаді – 23 132 грн. У грудні його зарплата була 97 191 грн (надбавка 23 134 та премія 74 057 грн).

Міністр юстиції Денис Малюська у грудні минулого року отримав 226 361 грн, у тому числі надбавки – 35 961 грн та премії 190 400 грн. У вересні, жовтні та листопаді – 20 723 грн, 19 927 грн, 35 927 грн відповідно. Його середня заробітна плата в 2019 році склала 75 734 грн.

Міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Оксана Коляда мала середню зарплату минулого року 46 688 грн. У грудні її виплати склали 158 772 грн, у тому числі надбавка 37 280 грн, премія – 80 000 грн, матеріальна допомога 41 492 грн. У вересні урядовець отримала 22 894 грн, в жовтні 23 453 грн, а в листопаді 23 124 грн.