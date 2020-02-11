У Львові двоє людей отруїлися чадним газом

В понеділок, 10 лютого, у квартирі на вул. Гіпсовій, 62, що у Франківському районі Львова, чадним газом отруїлися двоє людей. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Інцидент стався орієнтовно об 11:51 год. в одній з квартир у будинку №62 на вул. Гіпсовій. Тут двоє 28-річних людей отруїлися чадним газом. Їх госпіталізували в обласну клінічну лікарню.

Наразі всі обставини події встановлюються.

Нагадаємо, у 2019 році на Львівщині чадним газом отруїлись більше 200 людей, 9 із них загинули. Найбільше від чадного газу страждають саме у Львові, адже тут загинули вже 8 осіб.

Через масові отруєння чадним газом у Львові ще торік взялись проводити позапланові перевірки житлових будинків. Але мешканці не впускали комунальників і газовиків у свої квартири, тому термін проведення таких обстежень продовжили.

Львівський портал писав про те, як вчасно розпізнати симптоми отруєння чадним газом, які легко можна сплутати із харчовим отруєнням чи грипом, а також як вберегтися від тихого вбивці. Детальніше про це читайте тут.